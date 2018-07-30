​Мичуринский подход

Красивый пример

В лесном проекте идеально сошлись интересы государства и бизнеса. Республиканский Комитет лесного хозяйства и животного мира взял на себя заботу о посадочном материале, ученые Алтайской лесной опытной станции подготовили научное обоснование, а бизнес профинансировал доставку и посадку саженцев.

Как пояснил глава лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Восточного Казахстана Виталий Чернецкий, задуматься о новом подходе к лесовосстановлению заставил Экологический кодекс. По закону каждый лесозаготовитель обязан осуществить двукратное восстановление леса. Скажем, провел рубки на 1 га – должен посадить деревья на двух, заготовил на 2 га – обязан высадить лес на четырех.

К слову, главная нагрузка в регенерации насаждений лежит на самой природе. После заготовки, например, осины предприятие просто должно уйти с деляны – не мешать росту новых побегов. Такое естественное восстановление предусмотрено на 85% территории. Но на остальных 15% площадей обязательны искусственные посадки.

– По расчетным картам и агротехническим приемам на каждом гектаре необходимо посадить от 2,5 тысячи до 3–4 тысяч саженцев, – рассказал глава ассоциации. – Причем без разницы, вырубил ли ты более ценные хвойные леса или же лиственные. Сразу возникает вопрос затрат: надо купить эти тысячи единиц посадочного материала, привезти, подготовить под них почву, посадить. Если полностью выполнить требования по двукратному восстановлению, к продажной цене каждого кубометра надо добавить 3–4 тысячи тенге. Таким образом, если предприниматель рубит 200–300 деревьев с гектара, то должен посадить дважды по 4 тысячи деревьев. С позиции экологии, лесоводства это хорошо, но экономика страдает. Восточноказахстанская продукция теряет конкурентоспособность в сравнении с российской.

Для решения проблемы ассоциа­ция привлекла науку. За основу взяли исследования в Германии и России, где выявили фантастическую жизнеспособность такой древесной породы, как осина. Отдельно стоящее растение, имеющее пенек диаметром 50 см, дает от 30 до 1 100 отпрысков! Достаточно срубить одно дерево или простимулировать рост от корней – и можно получить работу, равную посадке тысячи саженцев.

– За счет отпрысков можно пок­рыть площадь 0,8 гектара, – пояснил Виталий Чернецкий. – Иначе говоря, 2 отдельно стоящие осины могут дать устойчивый лес на площади в 1 гектар! Трудозатраты сокращаются в десятки раз: на приобретение, на доставку, посадку.

Всего, по данным Алтайской лес­ной опытной станции, в Восточном Казахстане более 400 тыс. га земель гослесфонда, на которых лес не растет. Это всевозможные прогалины, проплешины, места, заросшие кустарником. Для пилотного проекта было выбрано несколько участков редины в Черемшанском лесхозе.

Все саженцы любезно предоставил республиканский Комитет лесного хозяйства и животного мира. Это особый – триплоидный – вид осины, размноженный микроклональным способом в Щучинской биолаборатории селекционно-семеноводческого центра. По сравнению с обычным деревом триплоидное отличается бурным ростом, устойчивостью к сердцевинной гнили и способностью соседствовать с другими видами.

– Это не генномодифицированный продукт, это мутационная особенность, которая несет выгоду человеку, – пояснил Виталий Евгеньевич. – Из Щучинска однолетние саженцы с закрытой корневой системой привез предприниматель Кенес Омаров. Вмес­те с работниками его предприятия и лесниками Черемшанского лесхоза мы провели посадки на 14 гектарах. Просто лопатой копали и вручную сажали от 100 до 200 деревьев на гектар.

Лесной «субботник», по словам специалиста, прошел в ноябре 2017 года. Сейчас, спустя 8 месяцев, 30–40-сантиметровые прутики уже вымахали почти под 2 м. Еще примерно 5 лет деревцам дадут расти, а затем… срубят. Зачем? Чтобы простимулировать корнеобразование. На финише, через 20 лет, на бывшей редине в идеале поднимется полноценный устойчивый лес.

– Это красивый пример государственно-частного партнерства, – отметил глава ассоциации. – В случае успеха можно осваивать огромные площади гослесфонда. Причем вновь созданные леса органично впишутся в имеющуюся структуру охраны. Не нужно дополнительных бюджетных трат и бюрократических процедур, чтобы занять свободные земли.

По завету Мичурина

В ассоциации в «зеленом» проекте видят воплощение девиза Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Долгое время знаменитую фразу понимали упрощенно, как призыв к добыче ресурсов. Хотя, по убеждению Виталия Чернецкого, замечательный селекционер имел в виду вовсе не потребительский подход.

– Надо наблюдать за природой, перенимать природные технологии, – поделился мнением специа­лист. – Если бы мы вели лесовосстановление традиционным путем, то загнали бы бульдозер, сковырнули верхний слой, ­воткнули бы по 4 тысячи саженцев на гектар. А потом взяли бы справку, что саженцы погибли, ибо сказалась месячная жара. А здесь мы применили агротехнический прием. Сейчас понаблюдаем, выявим недочеты, подправим. Если опыт окажется удачным, можно провести масштабные посадки на малопродуктивных и деградированных землях, например на промышленных отвалах. Конечная задача – создать больше леса, улучшить экосистему.

Выбор в пользу осины не случаен. Эта порода малотребовательна к почвам, может расти в предгорьях, низинах, в сухом климате, сыром. Легко борется с конкурентами. Обладает уникальной способностью за счет корневых отпрысков наступать на степь и кустарники. Микролес­ные участки можно создавать даже в засушливых и степных Тарбагатайском, Курчумском или Абайском районах, где в конечном счете появится больше воды. Кроме того, в алтайской части региона под пологом осинового леса со временем поднимается пихтач. По экономике «осиновые» лесопосадки сверхпривлекательны. Они требуют в десятки раз меньше посадочного материала, меньше рабочих рук и времени.

Минус у проекта, пожалуй, только один – время. В лесоводстве, в отличие от сельского хозяйства, результат за год не получишь. Требуется минимум 10 лет плюс море терпения и наблюдательности.

– Не все сразу воспринимают идею, – признался глава ассоциа­ции. – Некоторые лесопользователи настроены скептически. Надеюсь, когда они воочию увидят живой результат, это станет аргументом, чтобы масштабировать опыт.

Лесные плантации

Для Восточного Казахстана лесной «пилот» открывает еще перспективу промышленных плантационных насаждений. Как показала практика зарубежных стран, 5% территории, занятых плантациями, сохраняют 100% естественного леса. Другими словами, создав плантации на 5% от лесопокрытой площади региона, можно полностью прекратить рубки восточноказахстанского леса – потребность в древесине покроют искусственные насаждения. На сегодня лидер по лесным плантациям – Латинская Америка. Здесь много солнечного тепла, влажности, земельных ресурсов, и государство ведет субсидирование отрасли.

В Италии под плантации тополей отведены самые лучшие пашни. Бизнес получает на каждом гектаре 60–70 кубометров ежегодного прироста и рентабельность более высокую, чем в других секторах сельского хозяйства.

В Германии две трети новых лесов – промышленные плантации из тополей и ив. Деревья убирают примерно через 10 лет после высаживания для получения лесоматериала или топливной биомассы.

– Очень перспективное нап­равление, – дал оценку Виталий Чернецкий. – Та же осина через 8 лет дает ствол диаметром примерно 16 сантиметров. Для получения 1 кубометра древесины достаточно 10 таких деревьев. Если подождать 10 лет, диаметр ствола будет уже 20 сантиметров, а это 4 дерева для получения 1 кубометра. Посади тысячу деревьев – получишь на 1 гектаре 250 кубов деревьев 10-летнего возраста. Сравните: долгосрочники в естественном лесу сейчас на 1 гектаре рубят 110 кубов 50-летних деревьев. 10 лет и 50 лет – есть разница? Сейчас, к сожалению, нет правил, как эксплуатировать плантации, но законодательство позволяет взять в аренду участок земель гослесфонда. Пока насаждения вырастут, глядишь, и правила успеют принять.

К сожалению, пока привлекательный бизнес существует только на бумаге. У лесопользователей много вопросов по налогам, земле, посадочному материалу, фитосанитарной поддержке, использованию удобрений… Ни один предприниматель не решается пойти на риск, пока не убедится в выгодности дела.

– Мы надеемся дать реальный пример успешного агролесоводства, – заключил глава ассоциа­ции. – Агротехнику, которую применяют сейчас для создания зеленого пояса вокруг Астаны, можно использовать в выращивании плантаций. Государство хочет видеть свою страну зеленой, и поддержка, которую нашему проекту оказал Комитет лесного хозяйства и животного мира, лишний раз доказывает это.