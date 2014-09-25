Microsoft и Назарбаев Интеллектуальные школы объявили о сотрудничестве Происшествия Асхат Ниязов

Компания Microsoft Kazakhstan и АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Microsoft Kazakhstan.



Церемония подписания меморандума состоялась в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления Астаны, новое здание которой было открыто в 2014 году. На церемонии присутствовали президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Дон Грэнтем, заместитель председателя Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Руслан Джаменков и генеральный директор Microsoft Kazakhstan Алексей Рештенко.



"Перед Microsoft стоит важнейшая задача – обеспечить доступ казахстанским учебным заведениям, их педагогам, ученикам и администраторам к новейшим IT-разработкам и нашему передовому опыту по внедрению технологических решений в сферу образования. Мы уже успешно осуществляем ряд совместных проектов с Интеллектуальными школами. В частности, нашими облачными сервисами Office 365 и Yammer пользуются более 10 тысяч учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ. Мы надеемся, что данное соглашение позволит нам увеличить масштаб совместных проектов и наш вклад в сферу образования в Казахстане", – отметил Алексей Рештенко.



В рамках подписанного соглашения Назарбаев Интеллектуальные школы и Microsoft Kazakhstan планируют реализовать ряд совместных проектов. Речь идет о социально-ориентированной программе "Инновационные школы Microsoft", разработанной для прямого вовлечения лидеров учебных заведений в процесс системного изменения учебного процесса. Программа "Инновационный педагог Microsoft" нацелена на эффективное использование учителями новых технологий и приобретение навыков XXI века их учениками. Кроме того, в список проектов вошли: программа "Создавая будущее", для оказания помощи органам управления в осуществлении широких стратегий доступности цифровых технологий в образовании, а также Microsoft Dream Spark и Microsoft IT Academy.

