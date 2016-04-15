Microsoft подала иск на правительство США

Компания Microsoft подала иск к правительству США с требованием предоставить ей право уведомлять своих клиентов в том случае, если она дает властям доступ к их электронной почте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
В иске отмечается, что доступ к аккаунтам пользователей без их уведомления нарушает Конституцию страны.
По данным Microsoft, за последние полтора года было получено 5 624 запроса на предоставление данных, почти половина из которых была связана с решениями суда и обязывала компанию не сообщать клиентам о доступе к их аккаунтам. Microsoft отмечает, что правительство запрашивает доступ к электронным коммуникациям значительно чаще, чем к физическим документам.
"Люди сохраняют свои права, когда они переносят свою личную информацию с физического носителя на электронный", – говорится в исковом документе компании.
В феврале американский суд обязал компанию Apple помочь следователям получить доступ к информации с телефона Саида Фарука, устроившего стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино. Apple отказалась выполнить требования. Крупные интернет-компании, в числе которых Twitter, AirBnB, Ebay, LinkedIn и Reddit, официально поддержали позицию Apple в споре с ФБР. 17 компаний подписали совместное экспертное мнение, благодаря которому стороны, не участвующие в судебных разбирательствах, но заинтересованные в его исходе, могут высказать свою точку зрения.