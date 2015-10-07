Microsoft представил свой первый ноутбук

Технологии
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Фото: Microsoft.com
Microsoft представила обновленную версии планшета и первую модель произведенного компанией ноутбука, предназначенных для корпоративных клиентов, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу компании.  

Как указывается в распространенном пресс-релизе, планшет Surface Pro 4 обладает экраном с диагональю 12,3 дюйма против 12 дюймов у Surface Pro 3. Его производительность на 30% выше, чем у предыдущей модели. Планшетный компьютер совместим с обновленным стилусом, оснащенным виртуальным ластиком, а также со съемной клавиатурой, которая теперь больше похожа на клавиатуру обычного ПК благодаря большему расстоянию между кнопками и увеличенному тачпаду. Его цена в розничной продаже составит $899.

Собственный разработанный ноутбук получил название Surface Book. По словам главы подразделения премиальных устройств Microsoft Паноса Паная, это "самый тонкий и мощный компьютер в мире". Его экран имеет диагональ 13,5 дюйма, а производительность, согласно заявлению компании, в два раза выше, чем у MacBook Pro от Apple. Ноутбук будет стоить от $1499.

Предзаказы указанных устройств начнутся 7 октября, продажа – с 26 октября.

Кроме того, Microsoft продемонстрировал новую версию фитнес-трекера Microsoft Band, обладающего 11 различными сенсорами и совместимого со смартфонами на всех ведущих платформах. Стоимость новинки составит $249, она поступит в магазины 30 октября.

В ходе торгов во вторник акции Microsoft подорожали на 0,7%. За последние три месяца капитализация компании повысилась на 6% против снижения индекса S&P 500 на 4,2%.

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