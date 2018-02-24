Технологии
Microsoft приведет китайских коллег на рынок США
Microsoft и Xiaomi подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий расширение сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и аппаратного обеспечения, при этом китайская компания планирует увеличить свое влияние на Западе, а американский гигант – на Востоке, передает Kazpravda.kz.

По информации портала Techcrunch.com, эта сделка может указывать на то, что Xiaomi стремится расширить свое влияние на Западе, особенно в США. Особенно с учетом того, что компания рассматривает возможность выхода на IPO, где компания потенциально оценивается на уровне 100 миллиардов долларов. Для Microsoft такое сотрудничество также означает больший охват китайского рынка.

Кроме того, Microsoft этот меморандум интересен тем, что компания в значительной степени отстранилась от сферы мобильных устройств. Теперь это сотрудничество будет означать также новый шаг вперед для Microsoft с новым партнером.

Меморандум предполагает открытие взаимного доступ компаний к технологиям друг друга. Xiaomi получит возможность использовать облачные вычислительные продукты, такие как Azure, для разработки смартфонов. Предполагается также совместное использование наработок Microsoft в области искусственного интеллекта, в том числе голосового помощника Cortana.

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