МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X

Фото: Акорда

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с гибелью военнослужащих на Каспии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Media.az

«Глубоко опечалены трагической гибелью людей во время военных учений ВМС Казахстана в Каспийском море. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Пусть Аллах дарует погибшим вечный покой, а их семьям - силу и терпение в это трудное время. Мы надеемся на благополучное спасение пропавших без вести и желаем скорейшего выздоровления раненому военнослужащему», - говорится в сообщении.

Сегодня в Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море, девять из них погибли.

Позже Генпрокуратура сообщила о том, что по факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело.