МИД должен содействовать продвижению казахстанского бизнеса в азиатских странах – депутат

Важной задачей Министерства иностранных дел РК должно стать продвижение казахстанского бизнеса для участия в крупных проектах в азиатских странах. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Кazpravda.kz
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"В частности, казахстанские строительные и дорожные компании могли бы активно участвовать в реализации инфраструктурных и строительных проектов в странах Азии и Ближнего Востока", – сказал депутат.
В пример мажилисмен привел Саудовскую Аравию, которая объявила о реализации мега-проекта стоимостью 500 млрд долларов по строительству нового современного города Neom на берегу Красного моря
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"Наряду с этим Саудовская Аравия планирует к 2020 году инвестировать около 100 миллиардов долларов в развитие сети железных дорог", – отметил Маулен Ашимбаев.
По мнению депутата, все государственные органы должны оказать помощь в участии отечественного бизнеса в реализации крупных международных проектов.
"Учитывая вышеизложенное, МИДу и другим госорганам было бы важно оказывать всемерное содействие казахстанскому бизнесу для участия в перспективных проектах в азиатских странах. Это поможет становлению сильных национальных компаний, конкурентоспособных на международном уровне", – считает Ашимбаев.