МИД Ирана вызвал послов европейских стран после теракта на параде

МИД Ирана вызвал послов Нидерландов, Дании и временного поверенного в делах Великобритании в связи с терактом на военном параде в Ахвазе, передает Ntv.ru.
Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, представители трех государств были проинформированы о позиции Ирана в отношении того, что они укрывают в своих странах членов террористических группировок, причастных к теракту в Ахвазе.
По словам Касеми, Иран уже предупредил их правительства о том, что террористы все еще находятся на территории этих стран, и призвал арестовать и судить их.
"Неприемлемо, что Европейский союз не вносит в черный список членов этих террористических группировок, пока они не совершат преступления на европейской территории", - сказал Бахрам Касеми.
Он также добавил, что рассчитывает на решительное осуждение этого теракта со стороны Нидерландов и Дании, а также на экстрадицию виновных в Иран. Дипломату из Великобритании было сказано, что ситуация, когда представителю террористической группировки позволяют объявить об ответственности за теракт через лондонскую телесеть, неприемлема.
Дипломаты выразили глубокое сожаление в связи со случившимся и пообещали, что все вопросы, затронутые на встрече, будут переданы их правительствам. Они также заявили о готовности своих стран к сотрудничеству с Ираном в выявлении преступников и обмене информацией.
Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 29 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
