МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление

Пресс-служба МИД РК опубликовала совместное заявление заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и Исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда, сообщает Kazpravda.kz.

Нур-Cултан – Вена, 29 августа 2022 года

- По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана, мы подтверждаем нашу приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и подтверждаем нашу решимость добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

- Закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона 29 августа 1991 года стало символической датой для Казахстана и международного сообщества. Это важное событие дало мощный политический импульс и внесло вклад в международные усилия, которые привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. С момента его принятия Казахстан последовательно поддерживает ДВЗЯИ и укрепление его режима верификации.

- В этом году также отмечается 30-летие Национального ядерного центра (НЯЦ) Республики Казахстан, под управлением которого находятся пять станций Международной системы мониторинга в Казахстане и территория бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Генеральный директор НЯЦ эффективно председательствует в Рабочей группе «В» ОДВЗЯИ.

- Благодаря подписанию Договора 186-ю и ратификации 173-мя государствами был достигнут значительный прогресс в направлении универсализации ДВЗЯИ. Мы приветствуем недавние ратификации Договора Гамбией, Тувалу, Доминикой и Восточным Тимором, которые отражают успешные коллективные усилия всех заинтересованных сторон по случаю 25-летия Договора. Создание его режима верификации находится на завершающей стадии. Несмотря на то, что ДВЗЯИ и норма о запрещении ядерных испытаний еще не стали юридически обязательными, присоединение к ним стало практически всеобщим.

- Мы подтверждаем роль ДВЗЯИ, как ключевого столпа режима ядерного нераспространения и разоружения в рамках Обзорного процесса действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). ДВЗЯИ является эффективной и практической мерой для достижения мира без ядерного оружия.

- Мы приглашаем все государства принять участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое состоится 7 сентября 2022 года.

- Мы призываем все государства продолжать соблюдать мораторий на ядерные взрывы. Мы настоятельно призываем те государства, которые еще не подписали и/или не ратифицировали Договор, сделать это без промедления. Мы призываем восемь оставшихся государств, перечисленных в Приложении 2, ратификация которыми необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, продемонстрировать свою приверженность ядерному нераспространению и разоружению, предприняв этот важный шаг в поддержку международного мира и безопасности.

- Настало время ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для продвижения ядерного разоружения и создания более безопасного и надежного мира для будущих поколений, что является общей целью человечества в 21-м веке.