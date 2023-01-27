МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Республики Казахстан осудило вооруженное нападение на Посольство Азербайджана в Тегеране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на Посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

«Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и ее представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению.

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных», – говорится в заявлении МИД РК.