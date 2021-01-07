МИД Казахстана сделало заявление о "Декларации Аль-Ула"

Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан опубликовала заявление о "Декларации Аль-Ула", сообщает Kazpravda.kz.
"Приветствуем подписание "Декларации Аль-Ула" в ходе 41-го саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Уверены, что нормализация отношений между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом и Государством Катар послужит укреплению братского единства народов этих стран и дальнейшему процветанию всего региона.
Данный шаг созвучен идее процесса Исламского примирения, инициированного Казахстаном на Стамбульском саммите Организации Исламского Сотрудничества в 2016 году.
Подтверждаем готовность развивать партнерские взаимоотношения со всеми странами Ближнего Востока", - говорится в документе МИД РК.
Напомним, накануне, 6 января, в саудовском городе Аль-Ула завершил работу саммит Совета взаимодействия государств Персидского залива. На нем была подписана декларация о полном восстановлении отношений между Катаром и другими арабскими государствами.
"Сегодня мы открыли новую страницу отношений, преодолев все разногласия и полностью восстановив дипломатические отношения", - заявил после окончания встречи на высшем уровне министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд.
Состоялась также встрече эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом. Как сообщает агентство SPA, на переговорах шла речь о развитии связей между двумя братскими странами и пути укрепления единства государств Залива.
Отметим, что выступая на саммите, принц Мухаммад призвал входящие в Совет государства объединиться против иранской угрозы. "Ядерные разработки Ирана, его ракетная программа, подрывная деятельности иранских сателлитов – вот самые насущные проблемы, стоящие перед нашим регионом", - заявил наследник престола.
Тем не менее, Иран приветствовал декларацию в Аль-Уле. "Мы поздравляем Катар с победой в противостоянии давлению и вымогательству. А другим нашим арабским соседям хочу сказать: Иран – не угроза и не враг. Примите наше предложение о сильном регионе", - написал в социальной сети Twitter министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Приветствуем подписание "Декларации Аль-Ула" в ходе 41-го саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Уверены, что нормализация отношений между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом и Государством Катар послужит укреплению братского единства народов этих стран и дальнейшему процветанию всего региона.
Данный шаг созвучен идее процесса Исламского примирения, инициированного Казахстаном на Стамбульском саммите Организации Исламского Сотрудничества в 2016 году.
Подтверждаем готовность развивать партнерские взаимоотношения со всеми странами Ближнего Востока", - говорится в документе МИД РК.
Напомним, накануне, 6 января, в саудовском городе Аль-Ула завершил работу саммит Совета взаимодействия государств Персидского залива. На нем была подписана декларация о полном восстановлении отношений между Катаром и другими арабскими государствами.
"Сегодня мы открыли новую страницу отношений, преодолев все разногласия и полностью восстановив дипломатические отношения", - заявил после окончания встречи на высшем уровне министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд.
Состоялась также встрече эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом. Как сообщает агентство SPA, на переговорах шла речь о развитии связей между двумя братскими странами и пути укрепления единства государств Залива.
Отметим, что выступая на саммите, принц Мухаммад призвал входящие в Совет государства объединиться против иранской угрозы. "Ядерные разработки Ирана, его ракетная программа, подрывная деятельности иранских сателлитов – вот самые насущные проблемы, стоящие перед нашим регионом", - заявил наследник престола.
Тем не менее, Иран приветствовал декларацию в Аль-Уле. "Мы поздравляем Катар с победой в противостоянии давлению и вымогательству. А другим нашим арабским соседям хочу сказать: Иран – не угроза и не враг. Примите наше предложение о сильном регионе", - написал в социальной сети Twitter министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.