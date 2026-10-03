МИД Казахстана сообщил о мерах по возвращению граждан на Родину

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство иностранных дел Казахстана принимает обращения от граждан страны, оказавшихся в зоне боевых действий, и их родственников. Ведомство заявило, что по многочисленным обращениям казахстанцев в СМИ Министерство иностранных дел предпринимает меры для содействия возвращению казахстанцев на Родину, передает Kazpravda.kz.

В ведомстве подчеркнули, что для дальнейшей работы дипломатам необходимы полные сведения о казахстанцах: фамилии и имена, даты рождения, предполагаемое местонахождение, а также информация об условиях заключенных ими трудовых контрактов.

«Защита прав, свобод и законных интересов граждан Казахстана за рубежом является безусловным приоритетом деятельности Министерства. В этой связи принципиально важно получение полной и достоверной информации о гражданах Казахстана не из средств массовой информации, а непосредственно от них самих либо от их родственников», — сообщили в МИД РК.

Для возвращения казахстанцев МИД продолжает консультации с российской стороной. Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с временным поверенным в делах РФ в Казахстане. В ближайшее время посол Казахстана в России также проведет встречи с руководством министерств иностранных дел и обороны РФ.

В МИД отметили, что у ведомства есть практический опыт возвращения казахстанцев из зон боевых действий в разных странах и регионах мира. О результатах нынешней работы министерство обещает сообщить дополнительно.

Для родственников граждан Казахстана, находящихся в зоне боевых действий, открыты горячие линии.