МИД: Казахстанцев на борту Air Algerie не было

Политика
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Казахстанцев на борту разбившегося самолета алжирских авиалиний Air Algerie не было, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики в официальном аккаунте в Twitter.

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Самолет авиакомпании Air Algerie, совершавший рейс из Уагадугу в Алжир, исчез с радаров утром в четверг, 24 июля, через 50 минут после вылета. На его борту находились по меньшей мере 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Позднее стало известно, что лайнер потерпел крушение неподалеку от нигерийской столицы – города Ниамей. На поиски самолета были отправлены два истребителя ВВС Франции.

Позже обломки самолета были обнаружены на севере Мали.

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