Было отмечено, что Египет является ключевым партнером Казахстана в арабском мире и на Африканском континенте. Кроме того, нас объединяют исторические и духовные корни. Посему Казахстан призывает Временное правительство Египта предпринять меры для налаживания политического диалога в стране с целью обеспечения гражданского мира и согласия, а также скорейшего проведения демократических выборов.

В связи с ухудшением внутриполитической обстановки в Египте Министерство иностранных дел рес­публики рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну, ну а тем, кто находится сейчас в Египте, рекомендовано не посещать крупные города этой страны – Каир, Александрию, Суэц, Луксор.

По информации МИД, посольством Казахстана в Египте проводится разъяснительная работа с граж­данами республики, находящимися в этой стране. В частности, казахстанские студенты должны неукоснительно соблюдать комендантский час, установленный в период с 15 августа по 14 сентября 2013 года.

– Нашим гражданам настоятельно рекомендуется избегать места скопления людей. Также сообщаем, что посольством Казах­стана в Египте установлено дежурство дипломатов в выходные дни для оперативного реагирования в случае необходимости, – сказал Н. Айтмаханов.

По его данным, официальной информации от Временного правительства Египта о том, что среди погибших и пострадавших есть граждане Казахстана, нет.

Лаура ТУСУПБЕКОВА