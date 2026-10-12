МИД обратился к казахстанцам, находящимся в Саудовской Аравии

Общество

При возникновении чрезвычайных ситуаций в МИДе просят обращаться в посольство Республики Казахстан в Эр-Рияде или Генеральное консульство РК в Джидде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с атаками на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии МИД Республики Казахстан рекомендует гражданам РК, находящимся в этой стране, соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать указаниям местных властей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя министерства Жанболата Усенова

Также рекомендуется воздержаться от посещения аэропортов без крайней необходимости, предварительно уточняя статус рейсов у авиакомпаний; избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска; по возможности отложить поездки, не являющиеся срочными.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в МИДе просят обращаться в Посольство Республики Казахстан в Эр-Рияде или Генеральное консульство РК в Джидде. Контактные телефоны для экстренной связи: Консул в г. Эр-Рияд: +966 55 663 01 77. Консул в г. Джидда: +966 53 275 80 80. 

#МИД #казахстанцы #Саудовская Аравия

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