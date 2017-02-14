​МИД призывает к переговорам

«Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистичес­ких ракет, Казахстан считает, что крайне безответственные действия КНДР оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира по обеспечению безъядерного будущего», – говорится в заявлении МИДа.

Казахстан призвал КНДР незамедлительно вернуться за стол переговоров в шестистороннем формате с участием Китая, России, США, Республики Кореи и Японии и полностью отказаться от ядерных амбиций. По твердому убеждению казахстанской стороны, избавление мира от ядерного оружия является залогом глобальной безопасности.