МИД РК будет контролировать расследование гибели казахстанских детей в США

Министерство иностранных дел РК и дипломатическая миссия США в Казахстане выразили сожаление по поводу убийства главой семьи своей жены и двоих приемных детей, которые родились в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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Напомним, трагедия
произошла 26 февраля в городе Белфэйр штата Вашингтон. Установлено, что погибшие дети являлись уроженцами Акмолинской области и были усыновлены в 2002 году семейной парой Карлсон из США. С октября 2002 года они состояли на учете в Генеральном консульстве Казахстана в Нью-Йорке под именами Карлсон Тори Тимур (1997 года рождения) и Карлсон Куинн Дамир (1999 года рождения).
В МИДе пояснили, что Генконсульство Казахстана направило запрос в местные правоохранительные органы о проведении тщательного расследования обстоятельств случившейся трагедии и предоставлении исчерпывающей информации о ходе следствия. По предварительным данным, погибшие имели гражданство США.
"Данный вопрос находится на особом контроле руководства МИД РК. В целом отмечаем, что обеспечение защиты прав и интересов казахстанских детей, усыновленных иностранными гражданами, является одним из приоритетов деятельности Министерства иностранных дел Казахстана. С этой целью в течение длительного времени совместно с другими заинтересованными органами РК проводится работа по ужесточению контроля и мониторинга за усыновлением казахстанских детей гражданами зарубежных стран", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
При этом чиновники напомнили, что с 2012 года процедура усыновления казахстанских детей гражданами США приостановлена. Это связано с принятием в РК Кодекса "О браке и семье" в декабре 2011 года, непредставления американской стороной постусыновительных отчетов казахстанским властям по определенному количеству усыновительных дел, а также ряда резонансных случаев в США, связанных с усыновленными в Казахстане детьми.
В свою очередь Дипломатическая миссия США в Казахстане сообщает, что глубоко потрясена и опечалена трагическим инцидентом, повлекшим за собой смерть двух подростков, рожденных в Казахстане и позднее усыновленных американской семьей.
"Народ США скорбит вместе с народом Казахстана. Правоохранительные органы США на данный момент выясняют точные обстоятельства и причины этого происшествия. Сразу после инцидента дипломатическая миссия США связалась с Министерством иностранных дел в Астане, так же как и Госдепартамент США связался с посольством Казахстана в Вашингтоне. Согласно нашей практике по обеспечению социальной защиты детей, которые были усыновлены из других стран, мы продолжим обеспечивать взаимодействие официальных представителей Казахстана с соответствующими органами, которые занимаются вопросами социальной защиты детей в США", – говорится в заявлении Дипмиссии.
Дипломатическая миссия США подчеркивает, что подавляющее большинство детей из Казахстана – более чем 6 600 человек, которые были усыновлены американскими семьями, живут в благополучных условиях, получая и привнося свой вклад в развитие американского общества.