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Международное сотрудничество , Общество , Образование
Причины задержки выдачи виз в Италию для казахстанских студентов назвали в МИД
Елисеева Екатерина
корреспондент

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства назвал причины задержки выдачи итальянских виз для студентов из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В соответствии с Венской конвенцией 1963 года о консульских сношениях, вопросы оформления национальных виз иностранных государств регулируются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны и являются исключительной прерогативой каждого государства. Документы по оформлению национальных виз рассматриваются и согласовываются с компетентными органами данного государства, а также обрабатываются через единую базу государств Шенгенского пространства", – рассказал спикер. 

По его словам, в соответствии с международной практикой, консульское учреждение иностранного государства, отказывающее в выдаче визы, оставляет за собой право также не сообщать заявителю и третьим лицам причину отказа.

"В настоящее время в ряде иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в РК, вопросы оформления и выдачи виз рассматриваются с учетом введенных в их стране карантинных мер, связанных с COVID-19. В целом, с учетом ужесточения миграционных правил консульский отдел вынужден совместно с миграционными службами Италии проводить тщательную проверку каждой заявки студентов, состоящей из 22 документов, что отражается на процессе обработки обращений. В этой связи обращаем внимание на то, что студентам необходимо подавать документы на визу гораздо раньше", – дополнил он. 

Вместе с тем Смадияров сообщил, что данный вопрос находится на контроле у руководства МИД.

"Были проведены беседы с послом и консулом Италии в Казахстане. По их информации, основной причиной задержки выдачи виз является возросшее количество поступающих заявлений в последние месяцы. Ежемесячно консульский отдел обрабатывает и выдает около 3 тысяч виз. Итальянские дипломаты заверили, что решают данный вопрос и увеличили количество сотрудников, занимающихся оформлением виз в 2 раза", – заключил официальный представитель МИД РК. 

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