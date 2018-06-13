МИД РК прокомментировал итоги саммита США – КНДР

МИД Республики Казахстан опубликовал заявление по итогам саммита США – КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба МИД РК, Республика Казахстан приветствует состоявшуюся 12 июня 2018 года в Сингапуре встречу между Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чем Ыном и высоко оценивает усилия двух государств по налаживанию двусторонних отношений.
"Мы расцениваем данный саммит как важное историческое событие, которое поспособствует укреплению доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, а также создаст условия для нормализации отношений КНДР с международным сообществом", – говорится в сообщении МИД РК.
Отмечается также, что как непостоянный член Совета Безопасности ООН и страна, выступающая за построение мира, свободного от ядерного оружия, Казахстан поддерживает усилия заинтересованных государств по продолжению переговорного процесса и надеется на выработку конкретных взаимоприемлемых и взаимовыгодных условий ядерного разоружения Северной Кореи в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.
В этом контексте Астана высоко оценивает стремление Пхеньяна к денуклеаризации и призывает последовать примеру Казахстана, который добровольно отказался от четвертого в мире ядерного потенциала и закрыл один из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов, а также вносит значительный вклад в укрепление глобального режима нераспространения, в том числе посредством активной работы в рамках ДНЯО и ДВЗЯИ.
Казахстан, будучи уверенным в безальтернативности мирного урегулирования северокорейского кризиса, призывает все заинтересованные стороны поддержать переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, первый саммит США – КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.