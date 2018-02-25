МИД РК выясняет гражданство троих погибших в Подмосковье в машине из Казахстана

Происшествия
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Фото: mfa.gov.kz
Казахстанские дипломаты выясняют, были ли среди погибших в автомобиле из РК в Подмосковье граждане нашей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Казахстанские дипломаты в Москве находятся в контакте с местными следственными органами. Ведется следствие, информация пока не разглашается. Подтвержденных сведений о гражданстве погибших еще нет", – сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

По информации агентства ТАСС, тела трех человек обнаружены в автомобиле в поселке Новоселки Чеховского района Московской области. Обстоятельства их смерти выясняются.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту обнаружения тел. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, автомобиль, в котором они были найдены, прибыл из Казахстана. Она отметила, что в субботу в кабине припаркованной около склада в Новоселках фуры обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти.

В кабине автомобиля обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления.

Они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.

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