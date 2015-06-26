МИД РК выясняет информацию о наличии казахстанцев среди жертв теракта в Тунисе

Казахстанские дипломаты выясняют, были ли среди пострадавших в результате теракта в Тунисе граждане республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Новости-Казахстан.
"Наше посольство в Египте и по совместительству в Тунисе в настоящее время проверяет информацию о том, нет ли в числе пострадавших в террористическом акте в Тунисе граждан Казахстана", – отмечается в сообщении МИД РК.
Напомним, двое вооруженных людей открыли стрельбу на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи в Тунисе. Один из нападавших был убит, второго задержали. По последним данным, жертвами нападения стали 30 человек, среди которых – граждане Великобритании, Германии и Украины и России.
"Наше посольство в Египте и по совместительству в Тунисе в настоящее время проверяет информацию о том, нет ли в числе пострадавших в террористическом акте в Тунисе граждан Казахстана", – отмечается в сообщении МИД РК.
Напомним, двое вооруженных людей открыли стрельбу на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи в Тунисе. Один из нападавших был убит, второго задержали. По последним данным, жертвами нападения стали 30 человек, среди которых – граждане Великобритании, Германии и Украины и России.