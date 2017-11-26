МИД Сирии поддержал проведение Конгресса по нацдиалогу в Сочи

Правительство Сирии выступило в поддержку проведения в Сочи в РФ Конгресса по нацдиалогу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Сирийское правительство "приветствует созыв в городе Сочи Конгресса по национальному диалогу с широким участием представителей всех слоев общества". Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в воскресенье агентством SANA.
В нем подчеркивается, что "делегация правительства Сирии будет присутствовать на этом форуме".
Напомним, предложение провести Конгресс национального единства в Сочи было озвучено представителями России (одной из трех стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии – прим. авт.) в ходе седьмого раунда
переговоров по сирийскому вопросу в Астане 31 октября 2017 года.
Ранее в Астане прошли шесть раундов переговоров по вопросам мирного урегулирования конфликта в Сирии. В ходе первого раунда 23-24 января
впервые за всю историю конфликта за стол переговоров сели представители Правительства Сирии и групп вооруженной оппозиции. Второй раунд переговоров в Астане состоялся 15-16 февраля
, третий – 14-15 марта
. В ходе четвертого раунда, проходившего 3-4 мая
, странами-гарантами подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Пятый раунд прошел 4-5 июля
, а 14-15 сентября
– шестой, в рамках которого завершено правовое оформление всех четырех зон деэскалации.