МИД Сирии поддержал проведение Конгресса по нацдиалогу в Сочи

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фото: Kazpravda.kz
Правительство Сирии выступило в поддержку проведения в Сочи в РФ Конгресса по нацдиалогу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сирийское правительство "приветствует созыв в городе Сочи Конгресса по национальному диалогу с широким участием представителей всех слоев общества". Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в воскресенье агентством SANA. 

В нем подчеркивается, что "делегация правительства Сирии будет присутствовать на этом форуме".

Напомним, предложение провести Конгресс национального единства в Сочи было озвучено представителями России (одной из трех стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии – прим. авт.) в ходе седьмого раунда переговоров по сирийскому вопросу в Астане 31 октября 2017 года.

Ранее в Астане прошли шесть раундов переговоров по вопросам мирного урегулирования конфликта в Сирии. В ходе первого раунда 23-24 января впервые за всю историю конфликта за стол переговоров сели представители Правительства Сирии и групп вооруженной оппозиции. Второй раунд переговоров в Астане состоялся 15-16 февраля, третий – 14-15 марта. В ходе четвертого раунда, проходившего 3-4 мая, странами-гарантами подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Пятый раунд прошел 4-5 июля, а 14-15 сентября – шестой, в рамках которого завершено правовое оформление всех четырех зон деэскалации.

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