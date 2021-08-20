МИД: талибы охраняют посольство Казахстана в Афганистане
Екатерина Елисеева
В Афганистане талибы охраняют посольство Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК , передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По информации нашего посольства в Кабуле, когда талибы пришли в город, часть из них зашли в регион, где находится посольство РК. Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны уже не было там. Талибы подошли, чтобы поговорить с ними, спросили "Кто вы такие? Что за посольство?". Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: "Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной", – рассказал спикер.
По его словам, с тех пор талибы охраняют посольство Казахстана в Кабуле.