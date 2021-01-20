Происшествия
МИД выясняет, пострадали ли казахстанцы при взрыве в Мадриде
В Министерстве иностранных дел РК сообщили о том, что настоящее время выясняют, есть ли среди погибших и пострадавших при взрыве в Мадриде граждане Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"20 января около 15:00 часов по местному времени (20:00 по времени Нур-Султана) в городе Мадрид, в одном из зданий по улице Толедо произошел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана", - проинформировали в МИДе.



Ранее сообщалось о том, в центре Мадрида в одном из зданий произошел сильный взрыв. По данным газеты El Pais, в пятиэтажном здании, где произошел взрыв, находится церковный приход. В результате взрыва сильно пострадали верхние этажи здания. Взрыв прогремел в тот момент, когда рабочие проверяли в здании газопровод, уточнило издание.

Полиция оцепила территорию вокруг здания. На оцепленной территории, по информации El Mundo, находятся дом престарелых и школа. На месте работают пожарные. Идет эвакуация людей.




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