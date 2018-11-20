​Мигрантам в помощь

По словам разработчиков ново­введения, это необходимо приезжим для ведения бизнеса в нашей стране, заключения сделок и оплаты налогов. Но если раньше за получением ИИН иностранцы обращались в налоговые органы и по факту «теряли» 5 дней, то теперь пойдут в ЦОН, где им выдадут номер всего за 15 минут.

– Сейчас нами дорабатываются информационные системы МВД и ЦОНа, и с нового года приступим к этой работе в полном объе­ме, – сказал в СЦК заместитель председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Ырысбек Исаев.

Еще одна новая услуга, которую обещают внедрить уже с января 2019 года, – выдача проезд­ного документа беженца. На начальном этапе эти документы будут выдаваться в управлениях миграционной службы. В дальнейшем, по мере доработки информационных систем, планирует­ся передать эту услугу в ЦОН.

Что касается наиболее вост­ребованных услуг, то, как заметила заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Галина Сарсенова, это выдача адресных справок (с начала года их выдано около 9 млн (!) штук), выдача паспортов и удостоверений личности, регистрация граждан РК по мес­ту проживания или временного пребывания, а также регистрация иностранцев, прибывших в Казахстан с частными или деловыми целями, в туристическую поездку, для работы или учебы.

А вот еще одно интересное нововведение – уже до конца текущего года регистрация ново­рожденных будет осущест­вляться одновременно с выдачей свидетельства о рождении, а граждане могут получить пас­порта и удостоверения личнос­ти в ускоренном порядке за 3, 5 или 7 дней.

– Комитетом миграционной службы ведется последовательная работа по автоматизации государственных услуг, что предполагает возможность их получения через портал электронного правительства, а также по оптимизации, то есть сокращению требуемых документов и срока оказания услуги, – сказала Галина Сарсенова.

К слову, в текущем году открыто уже 10 центров миграционных услуг. В итоге все иностранцы могут оформить разрешения на работу в одном месте, когда как ранее нужно было посетить как минимум 7 различных организаций. Благодаря этому сокращен и срок оказания услуги с 5 дней до нескольких часов, исключен прямой контакт иностранцев с сотрудниками полиции. Такие центры планируется открыть во всех регионах страны до конца года.

Было отмечено и значительное сокращение сроков по выдаче документов – сначала с 60 до 30, а затем – до 15 дней. Для этого открыты новые центры по изготовлению документов в Астане, Шымкенте, Актобе и Алма­ты. Также введен и принцип экстерриториальности, который дает возможность обращения для документирования в ЦОН любого города или области, при том что раньше такое было возможно только по месту регистрации.