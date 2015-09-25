Мигранты из Нигерии пытались попасть в Киев под видом футбольной команды

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Фото с сайта newswix.ru
Украинские пограничники задержали в киевском международном аэропорту "Борисполь" "футбольную команду" из Нигерии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В аэропорту "Борисполь" пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" пришлось задержать "футбольную команду", – сообщили в Государственной пограничной службе Украины, уточнив, что 12 задержанных прилетели рейсом Стамбул – Киев.

"Граждане заявили, что прилетели в Украину на матч, который состоится в Закарпатской области", – добавили в ведомстве.

У пограничников возникло подозрение относительно предоставленной пассажирами информации.

"Эту "команду" никто на территории Украины не ожидал, и любых соревнований в день прибытия группы не планировалось проводить. Кроме того, оказалось, что мужчины не имели соответствующего финансового обеспечения для пребывания в Украине", – пояснили причину подозрений пограничников в службе.

При этом граждане Нигерии не смогли объяснить истинные причины следования в западный регион Украины.

В результате гражданам Нигерии украинская сторона отказала в пропуске через государственную границу.

"Нарушители будут возвращены обратным рейсом", – заверили в Госпогранслужбе.

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