Мигранты разбили палаточные лагеря в центре Парижа

В мире
Около 500 беженцев, в основном из Эритреи, Судана и Эфиопии, разбили два палаточных лагеря из 80 палаток в центре Парижа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт". Их количество продолжает расти.
Первый лагерь разместился возле вокзала Аустерлиц на набережной Сены, второй – возле Северного вокзала.
Мигранты рассчитывают, что их труднее будет депортировать из таких лагерей. Вместе с тем многие из них планируют добираться до Великобритании или Норвегии.
Ранее сообщалось, что ЕС расширил программу помощи мигрантам. Евросоюз обеспокоен судьбой беженцев после серии недавних катастроф в Средиземном море.
Первый лагерь разместился возле вокзала Аустерлиц на набережной Сены, второй – возле Северного вокзала.
Мигранты рассчитывают, что их труднее будет депортировать из таких лагерей. Вместе с тем многие из них планируют добираться до Великобритании или Норвегии.
Ранее сообщалось, что ЕС расширил программу помощи мигрантам. Евросоюз обеспокоен судьбой беженцев после серии недавних катастроф в Средиземном море.