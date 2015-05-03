Мигранты разбили палаточные лагеря в центре Парижа



Первый лагерь разместился возле вокзала Аустерлиц на набережной Сены, второй – возле Северного вокзала.



Мигранты рассчитывают, что их труднее будет депортировать из таких лагерей. Вместе с тем многие из них планируют добираться до Великобритании или Норвегии.



Ранее сообщалось, что ЕС расширил программу помощи мигрантам. Евросоюз обеспокоен судьбой беженцев после серии недавних катастроф в Средиземном море.

