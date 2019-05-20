Миграционный контроль: делегации Казахстана и Кыргызстана встретились на пограничном КПП
Казахстанская делегация оценила работу КПП "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня начался официальный визит министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова в Кыргызскую Республику.
Бейбут Атамкулов и министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков посетили контрольно-пропускной пункт "Кордай", где ознакомились с актуальной ситуацией по пропуску лиц и транспортных средств на казахстанско-кыргызской границе.
На встрече также присутствовали заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы Дархан Дильманов и председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Уларбек Шаршеев.