Семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула–1" Михаэль Шумахер, продолжающий восстанавливаться после серьезных травм, выписан из клиники
в Лозанне и отправился домой. Об этом сообщили представители гонщика в
официальном заявлении, передает ИТАР-ТАСС.
"В последние недели и месяцы был достигнут прогресс. Однако впереди еще длинный и сложный путь. Мы признательны работникам госпиталя в Лозанне
за их в компетентную работу, – говорится в заявлении. – Мы просим в
дальнейшем уважать частную жизнь семьи Михаэля и избегать спекуляций по
поводу состояния его здоровья".
В начале сентября жена спортсмена сообщила, что состояние здоровья
спортсмена продолжает улучшаться. "Ему продолжает становиться все лучше и
лучше, – отметила она. – Безусловно, процесс идет очень медленными
темпами, но, несомненно, состояние Михаэля постепенно улучшается".
Напомним, в конце декабря 2013 года бывший немецкий гонщик получил серьезные травмы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. На большой
скорости он упал и ударился головой о камень. Шлем лишь отчасти смягчил
сильный удар. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными
повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.