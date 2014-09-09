В мире
Михаэль Шумахер выписан из больницы
Семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула–1" Михаэль Шумахер, продолжающий восстанавливаться после серьезных травм, выписан из клиники в Лозанне и отправился домой. Об этом сообщили представители гонщика в официальном заявлении, передает ИТАР-ТАСС.

"В последние недели и месяцы был достигнут прогресс. Однако впереди еще длинный и сложный путь. Мы признательны работникам госпиталя в Лозанне за их в компетентную работу, – говорится в заявлении. – Мы просим в дальнейшем уважать частную жизнь семьи Михаэля и избегать спекуляций по поводу состояния его здоровья". В начале сентября жена спортсмена сообщила, что состояние здоровья спортсмена продолжает улучшаться. "Ему продолжает становиться все лучше и лучше, – отметила она. – Безусловно, процесс идет очень медленными темпами, но, несомненно, состояние Михаэля постепенно улучшается".

Напомним, в конце декабря 2013 года бывший немецкий гонщик получил серьезные травмы
во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. На большой скорости он упал и ударился головой о камень. Шлем лишь отчасти смягчил сильный удар. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

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