Михаил Горбачев представит книгу о жизни после Кремля

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев представит свою книгу "После Кремля", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
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В ней он рассказывает о жизни после ухода с поста главы государства, а
по сути вновь и вновь размышляет о судьбах страны. Презентация пройдет в
книжном магазине "Москва" на Воздвиженке.
По словам Горбачева, вновь взяться за перо заставили отнюдь не только
воспоминания о начатых в конце пошлого века реформах. В своей новой книге Горбачев вспоминает опыт "перестройки", цитирует
разговоры с соратниками и оппонентами, делится впечатлениями о встречах с
ведущими российскими и европейскими политиками, но повествование
начинается с последних дней в Кремле, и тут немало серьезных оценок.
Одна из глав посвящена размышлениям о том, куда идет Россия.
Покинув Кремль, Горбачев уже четверть века руководит Фондом
социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
Лауреат Нобелевской премии мира, он участвует в деятельности
международных организаций и занимается благотворительной деятельностью.
Книга "После Кремля" объемом более 400 страниц выпущена издательством "Весь мир".