В мире

Михаил Горбачев представит книгу о жизни после Кремля

Марат Манаспаев
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев представит свою книгу "После Кремля", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В ней он рассказывает о жизни после ухода с поста главы государства, а по сути вновь и вновь размышляет о судьбах страны. Презентация пройдет в книжном магазине "Москва" на Воздвиженке.

По словам Горбачева, вновь взяться за перо заставили отнюдь не только воспоминания о начатых в конце пошлого века реформах. В своей новой книге Горбачев вспоминает опыт "перестройки", цитирует разговоры с соратниками и оппонентами, делится впечатлениями о встречах с ведущими российскими и европейскими политиками, но повествование начинается с последних дней в Кремле, и тут немало серьезных оценок. 

Одна из глав посвящена размышлениям о том, куда идет Россия.

Покинув Кремль, Горбачев уже четверть века руководит Фондом социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). Лауреат Нобелевской премии мира, он участвует в деятельности международных организаций и занимается благотворительной деятельностью.

Книга "После Кремля" объемом более 400 страниц выпущена издательством "Весь мир".

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