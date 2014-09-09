Спорт Михаил Гурман покинул пост главы Профессиональной футбольной Лиги Асхат Ниязов

Михаил Гурман покинул пост главы Профессиональной футбольной Лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана. Состоялось заседание Исполнительного комитета, на котором были рассмотрены кадровые изменения в ФФК.



"Исполнительный комитет утвердил рекомендации Совета Лиги об отставке Гурмана Михаила Ильича с должности председателя Профессиональной Лиги и назначение на этот пост вице-президента ФФК Абраева Олжаса Шакеновича. Исполнительный комитет удовлетворил прошение об отставке вице-президента ФФК Саяна Жаксыгельдиевича Хамитжанова", – передала пресс-служба.



"Спасибо за поддержку, мы долгое время работали вместе. Наш казахстанский футбол идет на правильном пути развития", – сказал Михаил Гурман.



Олжас Абраев выразил благодарность за оказанное доверие, отметив необходимость продолжить работу по развитию профессионального футбола в Казахстане.



Саян Хамитжанов сообщил о собственном прошении об отставке следующее: "Как вы знаете, мне поступило интересное предложение от ФК "Астана", и я его принял. Совмещение должностей в клубе и Федерации я считаю неправильным, а учитывая, что в ФФК работа налажена, я со спокойной совестью могу заняться работой в клубе".

