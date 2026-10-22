Михаил Кукушкин провел последний матч в карьере на Almaty Open

Теннис

Легенда казахстанского тенниса завершил свою более чем 20-летнюю профессиональную карьеру перед домашними трибунами в окружении болельщиков, семьи и коллег

Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел заключительный матч в своей профессиональной карьере на турнире ATP 250 Almaty Open. Во втором круге соревнований 38-летний спортсмен встретился с седьмым сеяным, представителем Греции Стефаносом Циципасом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Встреча на Центральном корте Almaty Arena продолжалась чуть более часа и завершилась победой Циципаса со счетом 6:1, 6:2. Несмотря на поражение, матч стал особенным событием для казахстанского тенниса — Кукушкин завершил свою более чем 20-летнюю профессиональную карьеру перед домашними трибунами в окружении болельщиков, семьи и коллег.

Греческий теннисист уверенно провел встречу, выполнив восемь эйсов и реализовав четыре брейк-пойнта. Циципас контролировал розыгрыши на задней линии и сумел добиться победы в двух сетах.

Однако главным событием матча стал не столько спортивный результат, сколько прощание одного из самых опытных казахстанских теннисистов с профессиональным спортом. Каждый выигранный Кукушкиным розыгрыш сопровождался громкими аплодисментами трибун.

После встречи Стефанос Циципас признался, что впервые оказался в ситуации, когда его соперник проводил последний матч в карьере.

«Прежде всего я искренне хочу поздравить Мишу с его невероятной карьерой. Для меня было очень непривычно оказаться в роли соперника в его последнем матче. Возникало странное, даже немного тревожное ощущение от осознания того, что буквально через несколько минут карьера человека, находящегося по другую сторону сетки, завершится. Я никогда раньше не оказывался в подобной ситуации, и, поверьте, это непросто», — отметил Циципас.

Михаил Кукушкин оставил заметный след в истории казахстанского тенниса. За годы выступлений он добился значительных результатов на международной арене и на протяжении многих лет оставался одним из ключевых игроков национальной сборной.

В феврале 2019 года Кукушкин поднялся на 39-е место мирового рейтинга ATP — наивысшую позицию в своей карьере. Свой первый и единственный титул ATP в одиночном разряде он завоевал в 2010 году на турнире в Санкт-Петербурге, а также неоднократно выходил в финалы соревнований профессионального тура.

Кукушкин стал первым представителем Казахстана, которому удалось выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2012 году и Уимблдона в 2019 году.

Особое место в его карьере занимали выступления за национальную сборную в Кубке Дэвиса. На протяжении более 15 лет Михаил был одним из лидеров казахстанской команды, внося значительный вклад в ее результаты на международной арене.

Завершение карьеры Кукушкина на домашнем турнире Almaty Open стало символичным событием. Казахстанский теннисист получил возможность попрощаться с профессиональным спортом перед своими болельщиками, которые поддерживали его на протяжении многих лет.

Стефанос Циципас благодаря победе вышел в четвертьфинал Almaty Open ATP 250, а для Михаила Кукушкина этот матч стал заключительной страницей большой спортивной карьеры, которая вдохновила новое поколение казахстанских теннисистов.

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