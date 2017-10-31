​Михаил подрос в рейтинге

Вышел обновленный рейтинг представителей Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В тройке лидеров по-прежнему находятся испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на три строчки и занял 79-е место. Ближайший к первой сотне еще один наш соотечественник – Александр Бублик – потерял одну позицию, став 112-м.

В это же время была опубликована и обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Здесь первой ракеткой мира остается Симона Халеп из Румынии, на второй строчке – испанка Гарбинье Мугуруса, третье место заняла датская теннисистка Каролин Возняцки. Представительницы Казахстана в топ-100 одиночного разряда не изменили своих позиций: Юлия Путинцева осталась 53-й, Зарина Дияс – 66-я. В парном разряде Ярослава Шведова сохранила 37-ю строку.