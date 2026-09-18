Михаил Шайдоров представил отрывок программы на новый сезон

Фото: Сали Сабыров / НОК РК

Олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров показал отрывок своей новой короткой программы на сезон-2026/2027, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В своем инстаграм-аккаунте фигурист опубликовал видео с эпизодом короткой программы. Новая постановка пройдет под композицию «Vidacarnaval» бразильского музыканта Карлиньоса Брауна. Хореографом-постановщиком программы выступила известный канадский специалист Ше-Линн Бурн.

«Отрывок из новой короткой программы на сезон 2026/2027. Vamos celebrar a vida! (Давайте праздновать жизнь!)» — подписал пост Шайдоров.

Подготовку к новому сезону казахстанский фигурист начал в начале лета в США. На тренировочном сборе в Great Park Ice в Ирвайне (Калифорния) он работал над технической составляющей и новыми программами, а также консультировался с известным тренером Рафаэлем Арутюняном.

Вторым этапом межсезонья для спортсмена стало пребывание во Франции, где в августе он принял участие в международном тренировочном лагере в Анже со знаменитым французским хореографом Бенуа Ришо, с которым поработал над своей новой произвольной программой, которую затем презентовал местной публике на ледовом шоу L’Art du Patinage.

В конце сентября Шайдоров планирует начать новый соревновательный сезон на турнире Nepela Memorial в Братиславе (Словакия).

