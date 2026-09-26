Михаил Шайдоров стал третьим в короткой программе на Мемориале Непелы в Словакии

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

За свой прокат казахстанский фигурист получил 95,98 балла.

Фото: НОК

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров начал новый соревновательный сезон на международном турнире серии ISU Challenger в Братиславе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Олимпийский чемпион выступил с короткой программой на Мемориале Ондрея Непелы. За свой прокат Шайдоров получил 95,98 балла и занял промежуточное третье место. 

Лидирует после короткой программы Евгений Семененко, набравший 101,16 балла. Вторым идет представитель Италии Даниэль Грассль с результатом 99,10 балла. 

Мемориал Ондрея Непелы проходит в Братиславе с 24 по 27 сентября и входит в серию ISU Challenger сезона-2026/27. 

Для Шайдорова турнир стал первым официальным стартом в новом сезоне.

#фигурное катание #НОК #Словакия #Михаил Шайдоров

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