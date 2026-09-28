Михаил Шайдоров завоевал медаль на Мемориале Ондрея Непелы

Для Шайдорова Мемориал Ондрея Непелы стал первым официальным стартом после завоевания золотой медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане

Фото: Gettyimages

Олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров занял третье место в мужском одиночном катании на Мемориале Ондрея Непелы серии ISU Challenger, который проходит в Братиславе (Словакия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

После короткой программы казахстанец располагался на третьей позиции, получив от судей 95,98 балла. В произвольной программе Шайдоров заработал 176,77 балла и завершил турнир с общей суммой 272,75.

Победителем соревнований стал российский фигурист Евгений Семененко. За два проката он набрал 292,09 балла.

Серебряную медаль завоевал представитель Италии Даниэль Грассль, результат которого составил 278,80 балла. Таким образом, первая тройка после короткой программы сохранила свои позиции по итогам турнира.

Для Шайдорова Мемориал Ондрея Непелы стал первым официальным стартом после завоевания золотой медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Казахстанец завершил соревнования с отставанием в 19,34 балла от победителя.