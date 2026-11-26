Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин вручил награды за вклад в развитие отечественного спорта и Олимпийского движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Высшей награды Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан - ордена НОК РК - удостоен Михаил Шайдоров, ставший в 2026 году первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

Почетным знаком "Заслуженный деятель Олимпийского движения Республики Казахстан" I степени награжден Данияр Каскарауов.

Почетными знаками II степени отмечены представители национальной команды по тяжелой атлетике Александр Уваров и Алексей Чуркин, а также победитель летних Азиатских игр 2026 года по таеквондо Тамирлан Тлеулес.

Почетной грамотой Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан награждена чемпионка мира среди молодежи по таеквондо Айым Серикбаева.

Почетным знаком "Заслуженный деятель Олимпийского движения Республики Казахстан" I степени был награжден генеральный секретарь Казахстанской федерации таеквондо Арал Садыков.

Почетным знаком II степени удостоены президент Федерации таеквондо Шымкента Олжасхан Уалихан и президент Федерации таеквондо Туркестанской области Елдос Ахметов.