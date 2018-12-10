МИК не считает Huawei "криминальным" – Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев не считает, что деятельность компании "Huawei" носит криминальный характер. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"У нас с Huawei достаточно хорошее плодотворное сотрудничество. То, что они находятся в "Астана хаб", они наоборот предоставляют свою продукцию,чтобы молодые люди могли протестировать свои какие-то наработки. Поэтому я здесь не вижу никакого криминала", - сказал он.
Министр подчеркнул, что запрет на продажу устройств Huawei и ZTE в ряде стран в связи с подозрением на шпионаж через эти устройства – дело правоохранительных органов этих стран.
"Это вопрос к правоохранительным органам США и Японии", - заключил глава МИК РК.