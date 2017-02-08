МИК РК не будет закрывать социальные сети из-за "Синего кита"

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта 7news.kz
Руководитель управления контроля в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Азамат Кабдешев рассказал о предпринимаемых ведомством мерах по пресечению деятельности связанной с призывами детей к самоубийству, передает Kazpravda.kz.

Он подчеркнул, что несмотря на появление и активную деятельность деструктивных сообществ наподобие "Синего кита", социальные сети в Казахстане закрыты не будут.

"МИК РК налажено сотрудничество со всеми социальными сетями, в том числе и с российскими. Все это делается в уведомительном порядке, то есть нами направляется уведомление, а администратор социальных сетей предпринимает меры по удалению сообществ, в которых содержится информация о призывах к суициду. Поэтому, на сегодняшний день не стоит такая проблема, чтобы открывались подобные сообщества и мы не предпринимали по отношению к ним никаких мер. Мы не собираемся закрывать никакую социальную сеть, об этом вопрос даже не поднимается", - заверил Кабдешев.

Представитель МИК РК также отметил, что некоторые люди пытаются воспользоваться ситуацией в коммерческих целях, и добавляют в свои аккаунты хэш-теги "синий кит", "тихий дон" и другие для увеличения количества просмотров своей страницы. Он также призвал казахстанцев уведомлять МИК РК в случае обнаружения аккаунтов суицидальной направленности.

"Нами осуществляется мониторинг соцсетей посредством хэштегов, связанных с суицидом.  Указанные хэштеги активно используются большим кругом сообществ, не связанных с  идеей суицида.  Они используют их с целью раскрутки и продвижения запросов.  На сайте МИК РК есть специальный раздел - "пожаловаться". При помощи него любой гражданин РК может подать жалобу на тот или иной ресурс, в том числе и на ссылку, где можно увидеть материалы суицидального характера. Полученная жалоба внимательно нами рассматривается и получает правовую оценку", - сообщил он. 



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