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​Микро – не значит мало
Рахим Койлыбаев

Такая программа по финансовой поддержке аграриев не имеет аналогов в Казахстане, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Ранее жители региона, желающие открыть свой бизнес на селе, сталкивались с проблемой получения кредита, так как банки второго уровня не кредитуют аграрные проекты из-за низкой ликвидности залогов. В 2013 году по программе «Бизнес-Аймак» из местного бюджета было выделено 807 млн тенге для кредитования сельских предпринимателей. Теперь любой предприимчивый селянин, имеющий бизнес-план, может получить кредит от 500 тыс. до 18 млн тенге сроком на 4 года под 7% годовых.

За годы работы программы профинансировано более 200 бизнес-проектов на селе и создано около 500 новых рабочих мест. От участников программы поступило в бюджет 50 млн тенге в виде налогов, и получен доход от выпущенной продукции около 1 млрд тенге. В 2016 году было одобрено 55 проектов и создано 107 рабочих мест. Для этих целей использованы возвратные средства – 100 млн тенге и трансферт из местного бюджета – 150 млн тенге.

Список проектов разнообразен – любой сельский житель, имеющий, как уже говорилось выше, бизнес-план, может претендовать на микрокредит для открытия СТО, магазина, стоматологического кабинета либо любого другого объекта сельского бизнеса. В 2017 году на эти цели планируется выделить 350 млн тенге из местного бюджета. Ранее аким области Нурлан Ногаев дал поручение ответственным лицам усилить работу в этом направлении, подчеркнув, что Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Пос­лании народу Казахстана говорил о необходимости расширения географии микрокредитования и усовершенствования инструментов поддержки предпринимательства.

Не случайно одним из позитивных факторов влияния программы «Бизнес-Аймак» на аграрный сектор области является увеличение объемов посевных площадей в Атырауской области. На сегодня посевные площади в регионе достигли 8 237 га. Это на 8,3% больше, чем в прошлом году. К примеру, на данный момент площади посева овощей достигли 2 538 га, бахчевых культур – 1 035 га, картофеля – 2 023, корма для скота – 2 808 га.

Вопросы увеличения объемов поставки сельскохозяйственной продукции на рынки региона находятся под постоянным контролем руководства Атырауской области, при этом главной задачей остаются качество и доступная цена, отмечают в региональной службе коммуникации. 

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