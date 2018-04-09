Микрокредитование: помочь сельчанину не разорив казну

Но для начала – немного фактов. В рамках Пяти социальных инициатив Президент Казахстана поручил выделить в текущем году по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы дополнительные средства в объеме 20 млрд тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 млрд. При этом значительная часть этих средств предназначена для сельчан, желающих открыть или расширить собственное дело.
В прошлом году структурами холдинга «КазАгро» было выдано более 6,5 тыс. микрокредитов на 28,8 млрд тенге, в нынешнем же планируется направить на микрокредитование сельского бизнеса уже порядка 44,7 млрд тенге. При этом предполагается довести число профинансированных бизнес-проектов до 10 тыс.
Кроме того, в текущем году в рамках программы будет предусмотрено финансирование фермеров для участия в региональных мясных кластерах. Не менее 20% кредитов пойдут на создание нового бизнеса.
Как отмечают в «КазАгро», в предыдущем периоде финансирование по программе позволило обеспечить занятостью или поддержать бизнес-инициативы 7 400 человек. Кредиты сельчанам выдаются на деятельность в сферах животноводства и растениеводства, а также на несельскохозяйственные виды бизнеса в сельской местности, например на открытие магазинов, парикмахерских, гостиниц и других объектов торговли и услуг. В числе таковых сфер бизнеса может выступать и придорожный сервис, который сегодня актуален в связи с развитием международных транспортных коридоров и ростом транзитных грузоперевозок по территории нашей страны.
В 2017 году выделено 4 276 кредитов на стартап-проекты нового бизнеса, что составляет 65% от общего количества займов, выданных по программе. При этом профинансированы 2 524 (59%) проекта начинающих предпринимателей по программе «Бастау Бизнес», а также 1 752 клиента по другим программам.
Таковы реалии текущей ситуации в сфере финансовой поддержки продуктивной занятости и массового предпринимательства. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» как финансовый институт принимает непосредственное участие в микрокредитовании по программе. Поэтому логичным будет начать разговор с вопроса к представителю этой структуры: из каких источников планируется взять дополнительные 20 миллиардов тенге на микрокредитование, каковы условия и сроки возвратности кредитов?
Геррард Бааль:
– Льготное микрокредитование в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы осуществляется государством. Поэтому и средства на эти цели выделяет оно, кредитуя население через такие организации, как Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.
Практика показывает, что микрокредитование является наиболее эффективным механизмом обеспечения доступа начинающего бизнеса к источникам финансирования. Оно стимулирует развитие массового предпринимательства. Если ранее в республиканском бюджете 2018 года было предусмотрено 42 миллиарда тенге на программу микрокредитования, в том числе на развитие сельского предпринимательства – 31 миллиард тенге, то теперь по поручению Главы государства финансирование будет увеличено на 20 миллиардов тенге и составит в текущем году 62 миллиарда.
Напомним, начиная с 2013 года Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства участвовал в реализации второго направления по поддержке сельского предпринимательства в рамках Программы продуктивной занятости населения, Программы развития моногородов, «Дорожной карты занятости» и «Дорожной карты бизнеса».
Средства фонду выделяются в виде бюджетного кредита. Погашение займов производится в соответствии с утвержденными графиками, без какой бы то ни было просрочки.
– А какова ситуация у фонда с возвратностью ранее выданных микрокредитов по программе? Есть ли анализ данной ситуации по итогам истекшего периода?
– Учитывая, что реализация Программы продуктивной занятости началась в 2017 году, говорить о возвратности выданных кредитов пока рано. Тем более что условиями кредитования предусмотрен льготный период до 2 лет, в течение которого заемщики получают «финансовые каникулы» и только после этого начинают выплачивать основной долг и вознаграждение.
– То есть заемщикам дается время для раскрутки бизнеса?
– Безусловно. И это важное условие льготности кредитования. В целом же, если учесть опыт работы фонда по другим государственным программам, уровень просроченной задолженности не превышает 4% от объема кредитного портфеля. Среди основных причин возникновения проблемных займов можно назвать такие, как недостаток профессионализма и компетентности заемщиков, выступающих в качестве предпринимателей.
Большинство из них реализуют стартап-проекты, в успехе которых нет полной гарантии в силу многих причин, в том числе по причине рисков, связанных с природно-климатическими явлениями, болезнями животных, недобросовестностью и мошенническими действиями участников рынка.
С целью снижения просроченной задолженности фондом ведется постоянная работа по возврату проблемных займов. При этом нами практикуются такие меры, как заключение мировых соглашений и соглашений об урегулировании споров в порядке медиации. Ежегодно проводим акции «Погаси долг без пени».
Если же заемщик по-прежнему не исполняет свои обязательства по договору займа, то нам ничего другого не остается, как начинать судебно-исковую процедуру.
В 2017 году фондом проведена большая работа по совершенствованию бизнес-процессов. В частности, были внесены изменения в структуру филиалов, созданы подразделения по мониторингу бизнес-проектов, усилена роль службы риск-менеджмента.
Ведущий «Эксперт-Совета»:
– Уважаемые спикеры, уж коли мы завели разговор о механизмах обеспечения продуктивной занятости граждан, и прежде всего сельчан, предлагаю подискутировать о том, насколько вообще микрокредитование является точкой опоры, позволяющей сдвинуть с места огромную махину сельской проблематики в данной сфере...
Толеутай Рахимбеков:
– На сегодня, как мы полагаем, официальные данные госорганов о количестве самозанятых на селе занижены. По нашим сведениям, реально на селе проживает около 8 миллионов человек. Из них экономически активного населения – около 4 миллионов. Постоянной наемной работой на местах, в госорганах и социальных организациях, а также в сельхозпроизводстве – в АО, ТОО, КХ и кооперативах – занято еще около 500 тысяч человек.
Получается, что самозанятых на селе около 3,5 миллиона. Эта цифра согласуется с количеством личных подсобных хозяйств (ЛПХ). По данным статистики, на 1 января 2017 года в стране зафиксирован 1 миллион 643 тысячи ЛПХ. С учетом того что в любом сельском подворье как минимум 2 человека, это число удваивается.
Программа «Дорожная карта занятости-2020» от 2010 года, а затем и Программа продуктивной занятости были призваны вовлечь этот контингент населения в товарное производство. Для этого государство через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» кредитует сельчан из числа самозанятых на открытие собственного бизнеса под 6% годовых до 7 лет. И здесь вроде бы все хорошо, но есть вопросы, требующие внимания.
– Какие именно?
– Во-первых, есть условие: для получения кредита нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). А сельчане опасаются этого, полагая, что завтра их обложат налогами еще больше.
Во-вторых, кредитование идет либо напрямую через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, либо через микрофинансовые организации (МФО). МФО, сосредоточенные в городе, не могут обеспечить доступность кредитов для сельских тружеников.
В-третьих, сумма бюджетного кредитования в прошлом периоде была крайне мала – в год около 27 миллиардов тенге. И если, скажем, в одни руки выдавалось по 3 миллиона тенге, то в год кредиты могли получить максимум 9 тысяч человек. Вот и выходит, что для охвата кредитными ресурсами порядка 1,6 миллиона ЛПХ потребуется почти 200 лет.
В-четвертых, что немаловажно, здесь имеет место быть проблема возвратности кредитов. Вот, скажем, самозанятый получит микрокредит, купит на эти деньги коров или построит теплицу. Но на селе, как мы знаем, нет надлежащей инфраструктуры сбыта продукции – крупных рынков потребления, перерабатывающих предприятий или торгово-заготовительных организаций. А без этого рентабельность любого фермерства и возврат кредитов вероятны с большой натяжкой.
– Об этом у нас говорится не один год, и далеко не однажды в Минсельхозе заявляли о необходимости выстраивания оптимальной инфраструктуры сбыта сельхозпродукции и ликвидации посредников на рынке. Но воз, как мы видим, и ныне там.
С 2011 года Министерство труда и социальной защиты населения, тратя десятки миллиардов бюджетных средств, пытается решить проблему самозанятых, в том числе на селе, точнее, проблему их пенсионных, социальных и медицинских накоплений. Но реалии показывают: все эти меры не могут сдвинуть лед проблематики самозанятости.
Самозанятые (ЛПХ) из-за отсутствия инфраструктуры сбыта на селе не могут без ущерба для себя продать сельхозпродукцию. И это явно тот случай, когда один обособленный селянин в поле – и не воин, и не жнец. Так какие же более действенные усилия нужно приложить здесь?
– Во-первых, я предлагаю отказаться от требования регистрации ИП для сельчан. Ведь в чем главная задача всех госпрограмм? В том, чтобы самозанятые граждане систематически осуществляли отчисления в государственные фонды – пенсионный, медицинский, социальный. При сдаче продукции у них удерживают подоходный налог, что, соответственно, вынуждает сельчан держаться в «тени». В связи с этим надо переформатировать этот налог, скажем, в агроналог, и пусть фискальные органы сами раскидывают суммы в бюджет и фонды по примеру патента или ИП.
Кроме того, в селах надо создавать кредитные кооперативы. Пайщики – сами жители села. Для примера: есть кредитные товарищества. Законодательство о кооперативах позволяет создавать кредитные кооперативы. Просто Закон РК «О кредитных товариществах» нужно трансформировать в Закон РК «О кредитных товариществах и кооперативах».
Жители конкретного села лучше знают друг друга, знают, кого кредитовать, а кого – не следует. В России кредитные кооперативы успешно действуют, причем практически без поддержки государства. А у нас есть программы поддержки, формируется производственный сектор сельхозкооперации, у которого нет системных кредитных точек опоры.
Для решения проблемы сбыта продукции лучше всего подходят именно сельхозкооперативы, поскольку это интегрированные и более прогрессивные структуры, чем ЛПХ, КХ или ИП. Надо активно объединять эти формы хозяйств в единый сектор кооперации на селе, и тогда уже быстрее будут решаться такие вопросы, как увеличение производства сельхозпродукции и наличие оптимальной системы сбыта. Уверен, при этом проблема «лишних посредников» на рынке и прочие неурядицы отпадут сами по себе по мере роста кооперации в регионах.
Бауыржан Оразгалиев:
– Поскольку сбыт продукции является одним из главных факторов успешного бизнес-плана, в 2018 году в рамках проекта «Бастау Бизнес» будет внедряться Карта сбытовых цепочек. Для того чтобы понять потенциальную рентабельность того или иного бизнес-проекта в определенном районе, нужно знать соотношение спроса и предложения, объемы рынка и наличие конкуренции.
На сегодня имеющиеся Карты специализации районов, планы развития территорий, которые используются финансовыми институтами для определения приоритетности выдачи микрокредитов, не содержат такой информации. И в этом смысле они представляют собой малоэффективный инструмент, содержащий лишь рекомендации по развитию тех или иных отраслей АПК.
При этом нет рекомендаций по целому спектру других сфер – услуг, торговли, переработки сельхозпродукции. Ведь предпринимательство состоит не только из аграрного бизнеса. Словом, все эти региональные карты специализации сегодня ограничивают финансирование проектов, не относящихся к сфере АПК.
Проекты в сфере сельского хозяйства и проекты неаграрного профиля финансируются в соотношении 80:20 при незначительных отклонениях в определенных регионах. В связи с этим в НПП «Атамекен» в пилотном режиме разрабатываются карты сбытовых цепочек, которые позволят обеспечить стартап-проекты бизнеса гарантированным сбытом.
Например, предпринимательница из Катон-Карагайского района ВКО, прошедшая обучение и поддержку по проекту «Бастау Бизнес», приобрела благодаря льготному микрокредиту 10 коров молочного направления. Она реализовывает продукцию предпринимателю-посреднику, имеющему молочный танкер. Далее продукция транспортируется в Зыряновск на молочный завод «Эмиль».
В Алматинской области выпускники «Бастау» самостоятельно организовали 7 сельхозкооперативов, встроились в цепочку сбыта и поставляют молоко компании «ФудМастер», имея постоянный и твердый доход.
Мы считаем, что приоритетное финансирование стартап-проектов должно осуществляться с учетом рыночных реалий. В связи с этим одним из основных документов для принятия решения о выдаче микрокредита может служить маркетинговый анализ региона (скрининг).
Ведущий «Эксперт-Совета»:
– Каковы принципы и механизмы распределения 62 миллиардов тенге, сколько из них будет предусмотрено для старта новых проектов сельского бизнеса в рамках «Бастау Бизнес» и сколько – на другие направления?
Геррард Бааль:
– Основные принципы и механизмы, а также приоритетные направления заложены в самой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и утвержденных Правилах кредитования, в рамках которых фонд финансирует участников программы.
Льготные микрокредиты предоставляются на срок до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до 7 лет, эффективная ставка вознаграждения – не более 6% годовых. Если ранее фондом планировалась выдача микрокредитов на 20 миллиардов тенге, то теперь с учетом дополнительных средств на микрокредитование предпринимательства по Программе продуктивной занятости планируется направить 27 миллиардов тенге. Но это только из тех средств, которые выделены. Кроме того, у нас есть привлеченные и собственные средства, которые также будут направляться на микрокредитование.
В соответствии с Правилами кредитования не менее 20% от суммы кредитного соглашения направляется на финансирование стартап-проектов. Если в прошлом году фондом в рамках программы было профинансировано 4 638 проектов на сумму 16,6 миллиарда тенге, то на стартовые проекты пришлось 3 426 займов на сумму свыше 11,5 миллиарда тенге (69%).
Таким образом, задача по достижению не менее 20% от суммы кредитного соглашения на финансирование стартап-проектов в 2017 году фондом исполнена. Надеюсь, и в текущем году мы достигнем запланированных индикаторов.
Бауыржан Оразгалиев:
– Мне бы хотелось здесь добавить, что при распределении средств по программе берутся во внимание несколько факторов: плотность населения, уровень экономической и деловой активности региона, количество безработных и самозанятых. В 2017 году в рамках программы «Бастау Бизнес» были обучены 15 тысяч и профинансированы 3 314 предпринимателей. В текущем году данный показатель увеличен вдвое. То есть мы планируем обучить 30 тысяч граждан и 6 тысяч – профинансировать.
Кроме того, у нас есть люди, прошедшие обучение в прошлом году, но так и не получившие финансирование. А это, по нашим предварительным данным, более 3 500 предпринимателей. Согласно Пяти социальным инициативам, озвученным Главой государства, из дополнительно выделяемых средств в размере 20 миллиардов тенге порядка 14 миллиардов должны быть направлены на кредитование бизнеса в сельской местности и 6 миллиардов – в городах.
Надеемся, что все эти средства будут направлены только на проекты участников программы «Бастау Бизнес», в том числе тех, кто не получил финансирование в прошлом году. На сектор сельской кооперации, согласно предварительным данным, заложен бюджет в сумме 10 миллиардов тенге.
Толеутай Рахимбеков:
– Сумму кредитования самозанятых можно увеличить, если использовать для этого такой механизм: Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства получает кредит в банках второго уровня, скажем, на сумму 150 миллиардов тенге под 10% годовых, государство субсидирует всю ставку вознаграждения до 0%.
Далее фонд кредитует под 1–2% годовых кредитные кооперативы, а те в свою очередь добавляют свои 3–4% и кредитуют самозанятых. При этом необходимо в законодательстве предусмотреть, чтобы пайщик, сдающий продукцию в кооператив и уплачивающий налоги, а также взносы в вышеуказанные государственные фонды, считался продуктивно занятым членом общества…
Ведущий «Эксперт-Совета»:
– Будем надеяться, что эти разумные предложения не останутся без внимания. А теперь хотелось бы поговорить о том, насколько налажена система контроля по распределению микрокредитов на местах.
Геррард Бааль:
– Работа по микрокредитованию сельчан ведется комплексно, в тесном взаимодействии с другими организациями. В частности, в процессе реализации Программы развития продуктивной занятости задействованы центры занятости, которые формируют списки потенциальных заемщиков и дают направления на кредитование инициаторов бизнес-проектов. Кроме того, есть районные акиматы и акимы сельских округов, ведущие разъяснительную работу на местах, управления и отделы сельского хозяйства, региональные палаты предпринимателей. Все они призваны осуществлять необходимый контроль за процессами кредитования в рамках программы.
Что касается кредитной политики фонда, то она базируется на принципах срочности, платности, возвратности, обеспеченности. Требования к финансовым организациям прописаны лицензиаром – Национальным банком Казахстана, которому мы подотчетны как компания, осуществляющая некоторые виды банковской деятельности.
Кредитование производится в соответствии с региональной Картой специализации районов и населенных пунктов и акцентируется на приоритетных направлениях деятельности, исходя из интересов региона.
Безусловно, у нас есть ряд обязательных требований к потенциальным заемщикам: это платежеспособность и финансовая устойчивость, отсутствие просроченных долгов по налогам и банковским займам, то есть незапятнанная кредитная история.
Кроме того, мы требуем предоставления всех необходимых документов, а также залогов. Нужно отметить, что в отличие от других финансовых структур фонд принимает в залог все виды движимого и недвижимого имущества, в том числе дома в сельской местности, земельные участки в собственности и на праве аренды, технику и прочее.
– На недавнем заседании Правительства руководитель НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов отмечал, что в числе наиболее актуальных аспектов микрокредитования – необходимость сокращения сроков рассмотрения заявок и перечня документов, требуемых для получения микрокредитов. В этом плане, как заявлял руководитель НПП, в некоторых райцентрах дело доходит и до 32 документов, которые нужно собрать участникам «Бастау Бизнес» для доступа к финансированию. Как будут решаться эти вопросы в рамках реализации Четвертой инициативы Главы государства?
– Да, процедурой рассмотрения заявок предусмотрено, что для защиты бизнес-проектов и получения микрокредитов безработным и самостоятельно занятым гражданам необходимо предварительно пройти обучение по проекту «Бастау Бизнес». Выше я упоминал о Правилах кредитования и микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утвержденных приказом заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства.
Данные правила регламентируют количество документов, предоставляемых заемщиками для финансирования. Перечень необходимых документов утвержден условиями и регламентом кредитования, разработанными в рамках кредитной политики фонда и государственных программ. Этот перечень находится в общем доступе и опубликован на нашем сайте.
Я бы хотел здесь подчеркнуть, что фонд является организацией, осуществляющей банковские заемные операции на основании лицензии Национального банка Казахстана. Соответственно, к фонду как финансовому институту предъявляются определенные требования по кредитной и залоговой политике. И, как я уже говорил, подавляющее большинство заемщиков являются начинающими предпринимателями, ранее не сталкивавшимися со спецификой ведения бизнеса в сельском хозяйстве.
В большинстве случаев это заемщики, не имеющие должным образом оформленных правоустанавливающих и удостоверяющих документов и, как правило, не ведущие официальную финансовую отчетность. Отсюда и длительность процедур.
К примеру, если заемщик обратился за получением займа на развитие животноводства, то обязательным условием для него будет наличие необходимой инфраструктуры бизнеса, ветеринарно-санитарного благополучия в округе, сельхозугодий для обеспечения кормовой базы.
Если целевым назначением кредита является создание молокоприемного пункта, то в этом случае для получения займа предприниматель должен подтвердить документально наличие земельного участка с соответствующим целевым назначением. И это требование контролируется со стороны надзорных органов.
В ходе проверок фонда прокуратурой, Счетным комитетом и другими ревизионными органами регулярно проверяется соответствие запрашиваемых документов условиям кредитования и целевой направленности кредита. Тем не менее на сегодня залоговая политика фонда является наиболее гибкой и лояльной среди всех финансовых институтов. Ни один банк второго уровня не принимает залоги, которые относятся к категории слаболиквидных.
Так, например, банки считают таковыми любой вид недвижимости, расположенной за пределами города, земельные участки, строения и сооружения старых годов построек. Фонд же, в свою очередь, при принятии в залог объектов недвижимости не ограничивает заемщиков по таким критериям, как месторасположение объекта, год постройки, из каких материалов построен дом или другой объект.
Бауыржан Оразгалиев:
– По данному вопросу в НПП «Атамекен» готовится предложение по сокращению перечня документов путем автоматизации государственных услуг. Так, мы сможем сократить перечень требований вдвое, что в свою очередь положительно повлияет на сроки рассмотрения заявок финансовыми институтами, позволит снизить бумажную и другую нагрузку на предпринимателей.
Ведущий «Эксперт-Совета»:
– Подводя итоги дискуссии, мы убедились, что микрокредитование действительно важный и эффективный механизм Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, который следует развивать и приумножать не только за счет бюджетных ресурсов, но и других финансовых источников.
При этом остается надеяться, что все мысли и предложения, прозвучавшие здесь, будут полезными в дальнейших действиях, направленных на реализацию Четвертой инициативы Главы государства.