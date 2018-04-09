Микрокредитование: помочь сельчанину не разорив казну

Но для начала – немного фактов. В рамках Пяти социальных инициатив Президент Казахстана поручил выделить в текущем году по Прог­рамме продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы дополнительные средства в объе­ме 20 млрд тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 млрд. При этом значительная часть этих средств предназначена для сельчан, желающих открыть или расширить собственное дело.

В прошлом году структурами холдинга «КазАгро» было выдано более 6,5 тыс. микрокредитов на 28,8 млрд тенге, в нынешнем же планируется направить на микрокредитование сельского бизнеса уже порядка 44,7 млрд тенге. При этом предполагается довести число профинансированных бизнес-проектов до 10 тыс.

Кроме того, в текущем году в рамках программы будет предусмотрено финансирование фермеров для участия в региональных мясных кластерах. Не менее 20% кредитов пойдут на создание нового бизнеса.

Как отмечают в «КазАгро», в предыдущем периоде финансирование по программе позволило обеспечить занятостью или поддержать бизнес-инициа­тивы 7 400 человек. Кредиты сельчанам выдаются на деятельность в сферах животноводства и рас­тениеводства, а также на несельскохозяйственные виды бизнеса в сельской местности, например на открытие магазинов, парикмахерских, гостиниц и других объектов торговли и услуг. В числе таковых сфер бизнеса может выступать и придорожный сервис, который сегодня актуа­лен в связи с развитием международных транс­портных коридоров и ростом транзитных грузоперевозок по территории нашей страны.

В 2017 году выделено 4 276 кредитов на стартап-проекты нового бизнеса, что составляет 65% от общего количества займов, выданных по программе. При этом профинансированы 2 524 (59%) проекта начинающих предпринимателей по программе «Бастау Бизнес», а также 1 752 клиента по другим программам.

Таковы реалии текущей ситуа­ции в сфере финансовой поддерж­ки продуктивной занятости и массового предпринимательства. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» как финансовый институт принимает непосредственное участие в мик­рокредитовании по программе. Поэтому логичным будет начать разговор с вопроса к представителю этой структуры: из каких источников планируется взять дополнительные 20 миллиардов тенге на микрокредитование, каковы условия и сроки возвратности кредитов?

Геррард Бааль:

– Льготное микрокредитование в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы осуществляется государством. Поэтому и средства на эти цели выделяет оно, кредитуя население через такие организации, как Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Практика показывает, что мик­рокредитование является наиболее эффективным механизмом обеспечения доступа начинаю­щего бизнеса к источникам финансирования. Оно стимулирует развитие массового предпринимательства. Если ранее в респуб­ликанском бюджете 2018 года было предусмотрено 42 миллиарда тенге на программу микрокредитования, в том числе на развитие сельского предпринимательства – 31 миллиард тенге, то теперь по поручению Главы государства финансирование будет увеличено на 20 миллиардов тенге и составит в текущем году 62 миллиарда.

Напомним, начиная с 2013 года Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства участвовал в реализации второго направления по поддержке сельского предпринимательства в рамках Программы продуктивной занятости населения, Программы развития моногородов, «Дорожной карты занятости» и «Дорожной карты бизнеса».

Средства фонду выделяются в виде бюджетного кредита. Погашение займов производится в соответствии с утвержденными графиками, без какой бы то ни было просрочки.

– А какова ситуация у фонда с возвратностью ранее выданных микрокредитов по программе? Есть ли анализ данной ситуации по итогам истекшего периода?

– Учитывая, что реализация Программы продуктивной занятости началась в 2017 году, говорить о возвратности выданных кредитов пока рано. Тем более что условиями кредитования предусмотрен льготный период до 2 лет, в течение которого заемщики получают «финансовые каникулы» и только после этого начинают выплачивать основной долг и вознаграждение.

– То есть заемщикам дается время для раскрутки бизнеса?

– Безусловно. И это важное условие льготности кредитования. В целом же, если учесть опыт работы фонда по другим государственным программам, уровень просроченной задолженности не превышает 4% от объема кредитного портфеля. Среди основных причин возникновения проблемных займов можно назвать такие, как недостаток профессионализма и компетент­ности заемщиков, выступающих в качестве предпринимателей.

Большинство из них реализуют стартап-проекты, в успехе которых нет полной гарантии в силу многих причин, в том числе по причине рисков, связанных с природно-климатическими явлениями, болезнями животных, недобросовестностью и мошенническими действиями участников рынка.

С целью снижения просроченной задолженности фондом ведется постоянная работа по возв­рату проблемных займов. При этом нами практикуются такие меры, как заключение мировых соглашений и соглашений об урегулировании споров в порядке медиации. Ежегодно проводим акции «Погаси долг без пени».

Если же заемщик по-прежнему не исполняет свои обязательства по договору займа, то нам ничего другого не остается, как начинать судебно-исковую процедуру.

В 2017 году фондом проведена большая работа по совершенствованию бизнес-процессов. В частности, были внесены изменения в структуру филиалов, созданы подразделения по мониторингу бизнес-проектов, усилена роль службы риск-менеджмента.

Ведущий «Эксперт-Совета»:

– Уважаемые спикеры, уж коли мы завели разговор о механизмах обеспечения продуктивной занятости граждан, и прежде всего сельчан, предлагаю по­дискутировать о том, насколько вообще микрокредитование яв­ляется точкой опоры, позво­ляющей сдвинуть с места огромную махину сельской проблематики в данной сфере...

Толеутай Рахимбеков:

– На сегодня, как мы полагаем, официальные данные госорганов о количестве самозанятых на селе занижены. По нашим сведениям, реально на селе проживает около 8 миллионов человек. Из них экономически активного населения – около 4 миллионов. Пос­тоянной наемной работой на мес­тах, в госорганах и со­циальных организациях, а также в сельхозпроизводстве – в АО, ТОО, КХ и кооперативах – занято еще около 500 тысяч человек.

Получается, что самозанятых на селе около 3,5 миллиона. Эта цифра согласуется с количеством личных подсобных хозяйств (ЛПХ). По данным статистики, на 1 января 2017 года в стране зафиксирован 1 миллион 643 тысячи ЛПХ. С учетом того что в любом сельском подворье как минимум 2 человека, это число удваивается.

Программа «Дорожная карта занятости-2020» от 2010 года, а затем и Программа продуктивной занятости были призваны вовлечь этот контингент населения в товарное производство. Для этого государство через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» кредитует сельчан из числа самозанятых на открытие собственного бизнеса под 6% годовых до 7 лет. И здесь вроде бы все хорошо, но есть воп­росы, требующие внимания.

– Какие именно?

– Во-первых, есть условие: для получения кредита нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). А сельчане опасаются этого, полагая, что завтра их обложат налогами еще больше.

Во-вторых, кредитование идет либо напрямую через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, либо через микрофинансовые организации (МФО). МФО, сосредоточенные в городе, не могут обеспечить доступность кредитов для сельских тружеников.

В-третьих, сумма бюджетного кредитования в прошлом периоде была крайне мала – в год около 27 миллиардов тенге. И если, скажем, в одни руки выдавалось по 3 миллиона тенге, то в год кредиты могли получить максимум 9 тысяч человек. Вот и выходит, что для охвата кредитными ресурсами порядка 1,6 миллиона ЛПХ потребуется почти 200 лет.

В-четвертых, что немаловажно, здесь имеет место быть проблема возвратности кредитов. Вот, скажем, самозанятый получит мик­рокредит, купит на эти деньги коров или построит теплицу. Но на селе, как мы знаем, нет надлежащей инфраструктуры сбыта продукции – крупных рынков потребления, перерабатывающих предприятий или торгово-заготовительных организаций. А без этого рентабельность любого фермерства и возврат кредитов вероятны с большой натяжкой.

– Об этом у нас говорится не один год, и далеко не однажды в Минсельхозе заявляли о необходимости выстраивания оптимальной инфраструктуры сбыта сельхозпродукции и ликвидации посредников на рынке. Но воз, как мы видим, и ныне там.

С 2011 года Министерство труда и социальной защиты населения, тратя десятки миллиардов бюджетных средств, пытается решить проблему самозанятых, в том чис­ле на селе, точнее, проб­лему их пенсионных, социальных и медицинских накоплений. Но реалии показывают: все эти меры не могут сдвинуть лед проблематики самозанятости.

Самозанятые (ЛПХ) из-за отсутствия инфраструктуры сбыта на селе не могут без ущерба для себя продать сельхозпродукцию. И это явно тот случай, когда один обособленный селянин в поле – и не воин, и не жнец. Так какие же более действенные усилия нужно приложить здесь?

– Во-первых, я предлагаю отказаться от требования регистрации ИП для сельчан. Ведь в чем главная задача всех гос­программ? В том, чтобы самозанятые граждане систематически осуществляли отчисления в государственные фонды – пен­сионный, медицинский, социальный. При сдаче продукции у них удерживают подоходный налог, что, соответственно, вынуждает сельчан держаться в «тени». В связи с этим надо переформатировать этот налог, скажем, в агроналог, и пусть фискальные органы сами раскидывают суммы в бюджет и фонды по примеру патента или ИП.

Кроме того, в селах надо создавать кредитные кооперативы. Пайщики – сами жители села. Для примера: есть кредитные товарищества. Законодательство о кооперативах позволяет создавать кредитные кооперативы. Просто Закон РК «О кредитных товариществах» нужно трансформировать в Закон РК «О кредитных товариществах и кооперативах».

Жители конкретного села лучше знают друг друга, знают, кого кредитовать, а кого – не следует. В России кредитные кооперативы успешно действуют, причем практически без поддержки государства. А у нас есть прог­раммы поддержки, формируется производственный сектор сельхозкооперации, у которого нет системных кредитных точек опоры.

Для решения проблемы сбыта продукции лучше всего подходят именно сельхозкооперативы, поскольку это интегрированные и более прогрессивные структуры, чем ЛПХ, КХ или ИП. Надо активно объединять эти формы хозяйств в единый сектор кооперации на селе, и тогда уже быстрее будут решаться такие вопросы, как увеличение произ­водства сельхозпродукции и наличие оптимальной системы сбыта. Уверен, при этом проблема «лишних посредников» на рынке и прочие неурядицы отпадут сами по себе по мере роста кооперации в регионах.

Бауыржан Оразгалиев:

– Поскольку сбыт продукции является одним из главных факторов успешного бизнес-плана, в 2018 году в рамках проекта «Бас­тау Бизнес» будет внедряться Карта сбытовых цепочек. Для того чтобы понять потенциальную рентабельность того или иного бизнес-проекта в определенном районе, нужно знать соотношение спроса и предложения, объемы рынка и наличие конкуренции.

На сегодня имеющиеся Карты специализации районов, планы развития территорий, которые используются финансовыми институтами для определения приоритетности выдачи микрокредитов, не содержат такой информации. И в этом смысле они представляют собой малоэффективный инструмент, содержащий лишь рекомендации по развитию тех или иных отраслей АПК.

При этом нет рекомендаций по целому спектру других сфер – услуг, торговли, переработки сельхозпродукции. Ведь предпринимательство состоит не только из аграрного бизнеса. Словом, все эти региональные карты специа­лизации сегодня ограничивают финансирование проектов, не относящихся к сфере АПК.

Проекты в сфере сельского хозяйства и проекты неаграрного профиля финансируются в соотношении 80:20 при нез­начительных отклонениях в определенных регионах. В связи с этим в НПП «Атамекен» в пилотном режиме разрабатываются карты сбытовых цепочек, которые позволят обеспечить стартап-проекты бизнеса гарантированным сбытом.

Например, предпринимательница из Катон-Карагайского райо­на ВКО, прошедшая обучение и поддержку по проекту «Бастау Бизнес», приобрела благодаря льготному микрокредиту 10 коров молочного направления. Она реализовывает продукцию предпринимателю-посреднику, имею­щему молочный танкер. Далее продукция транспортируется в Зыряновск на молочный завод «Эмиль».

В Алматинской области выпускники «Бастау» самостоятельно организовали 7 сельхозкооперативов, встроились в цепочку сбыта и поставляют молоко компании «ФудМастер», имея постоянный и твердый доход.

Мы считаем, что приоритетное финансирование стартап-проектов должно осуществляться с учетом рыночных реалий. В связи с этим одним из основных документов для принятия решения о выдаче микрокредита может служить маркетинговый анализ региона (скрининг).

Ведущий «Эксперт-Совета»:

– Каковы принципы и механизмы распределения 62 миллиардов тенге, сколько из них будет пре­дусмотрено для старта новых проектов сельского бизнеса в рамках «Бастау Бизнес» и сколько – на другие направления?

Геррард Бааль:

– Основные принципы и механизмы, а также приоритетные направления заложены в самой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и утверж­денных Правилах кредитования, в рамках которых фонд финансирует участников программы.

Льготные микрокредиты предос­тавляются на срок до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до 7 лет, эффективная ставка вознаграждения – не более 6% годовых. Если ранее фондом планировалась выдача микрокредитов на 20 миллиардов тенге, то теперь с учетом дополнительных средств на микрокредитование предпринимательства по Прог­рамме продуктивной занятости планируется направить 27 миллиардов тенге. Но это только из тех средств, которые выделены. Кроме того, у нас есть привлеченные и собственные средства, которые также будут направляться на мик­рокредитование.

В соответствии с Правилами кредитования не менее 20% от суммы кредитного соглашения направляется на финансирование стартап-проектов. Если в прошлом году фондом в рамках программы было профинансировано 4 638 проектов на сумму 16,6 миллиарда тенге, то на стартовые проекты пришлось 3 426 займов на сумму свыше 11,5 миллиарда тенге (69%).

Таким образом, задача по дос­тижению не менее 20% от суммы кредитного соглашения на финансирование стартап-проектов в 2017 году фондом исполнена. Надеюсь, и в текущем году мы достигнем запланированных индикаторов.

Бауыржан Оразгалиев:

– Мне бы хотелось здесь добавить, что при распределении средств по программе берутся во внимание несколько факторов: плотность населения, уровень экономической и деловой активности региона, количество безработных и самозанятых. В 2017 году в рамках программы «Бастау Бизнес» были обучены 15 тысяч и профинансированы 3 314 предпринимателей. В текущем году данный показатель увеличен вдвое. То есть мы планируем обучить 30 тысяч граждан и 6 тысяч – профинансировать.

Кроме того, у нас есть люди, прошедшие обучение в прошлом году, но так и не получившие финансирование. А это, по нашим предварительным данным, более 3 500 предпринимателей. Согласно Пяти социальным инициативам, озвученным Главой государства, из дополнительно выделяемых средств в размере 20 миллиардов тенге порядка 14 миллиардов должны быть направлены на кредитование бизнеса в сельской местности и 6 миллиардов – в городах.

Надеемся, что все эти средства будут направлены только на проекты участников программы «Бастау Бизнес», в том числе тех, кто не получил финансирование в прошлом году. На сектор сельской кооперации, согласно предварительным данным, заложен бюджет в сумме 10 миллиардов тенге.

Толеутай Рахимбеков:

– Сумму кредитования самозанятых можно увеличить, если использовать для этого такой механизм: Фонд финансовой поддерж­ки сельского хозяйства получает кредит в банках второго уровня, скажем, на сумму 150 миллиардов тенге под 10% годовых, государство субсидирует всю ставку вознаграждения до 0%.

Далее фонд кредитует под 1–2% годовых кредитные кооперативы, а те в свою очередь добавляют свои 3–4% и кредитуют самозанятых. При этом необходимо в законодательстве предусмот­реть, чтобы пайщик, сдающий продукцию в кооператив и уплачивающий налоги, а также взносы в вышеуказанные государственные фонды, считался продуктивно занятым членом общества…

Ведущий «Эксперт-Совета»:

– Будем надеяться, что эти ра­зумные предложения не останутся без внимания. А теперь хотелось бы поговорить о том, насколько налажена система контроля по распределению мик­рокредитов на местах.

Геррард Бааль:

– Работа по микрокредитованию сельчан ведется комплексно, в тес­ном взаимодействии с другими организациями. В частности, в процессе реализации Программы развития продуктивной занятос­ти задействованы центры занятости, которые формируют списки потенциальных заемщиков и дают нап­равления на кредитование инициаторов бизнес-проектов. Кроме того, есть районные ­акиматы и акимы сельских округов, ведущие разъяснительную работу на местах, управления и отделы сельского хозяйства, региональные палаты предпринимателей. Все они призваны осуществлять необходимый контроль за процессами кредитования в рамках программы.

Что касается кредитной политики фонда, то она базируется на принципах срочности, платности, возвратности, обеспеченности. Требования к финансовым организациям прописаны лицензиаром – Национальным банком Казах­стана, которому мы подотчетны как компания, осуществляющая некоторые виды банковской дея­тельности.

Кредитование производится в соответствии с региональной Картой специализации районов и населенных пунктов и акцентируется на приоритетных направлениях деятельности, исходя из интересов региона.

Безусловно, у нас есть ряд обязательных требований к потенциальным заемщикам: это платежеспособность и финансовая устойчивость, отсутствие просроченных долгов по налогам и банковским займам, то есть незапятнанная кредитная история.

Кроме того, мы требуем предос­тавления всех необходимых документов, а также залогов. Нужно отметить, что в отличие от других финансовых структур фонд принимает в залог все виды движимого и недвижимого имущества, в том числе дома в сельской местности, земельные участки в собственности и на праве аренды, технику и прочее.

– На недавнем заседании Правительства руководитель НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов отмечал, что в числе наиболее актуальных аспектов микрокредитования – необходимость сок­ращения сроков рассмотрения заявок и перечня документов, требуемых для получения мик­рокредитов. В этом плане, как заявлял руководитель НПП, в некоторых райцентрах дело доходит и до 32 документов, которые нужно соб­рать участникам «Бастау Бизнес» для доступа к финансированию. Как будут решаться эти вопросы в рамках реа­лизации Четвертой инициативы Главы государства?

– Да, процедурой рассмотрения заявок предусмотрено, что для защиты бизнес-проектов и получения микрокредитов безработным и самостоятельно занятым гражданам необходимо предварительно пройти обучение по проекту «Бастау Бизнес». Выше я упоминал о Правилах кредитования и микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утвержденных приказом заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства.

Данные правила регламентируют количество документов, предоставляемых заемщиками для финансирования. Перечень необходимых документов утверж­ден условиями и регламентом кредитования, разработанными в рамках кредитной политики фонда и государственных прог­рамм. Этот перечень находится в общем доступе и опубликован на нашем сайте.

Я бы хотел здесь подчеркнуть, что фонд является организацией, осуществляющей банковские заемные операции на основании лицензии Национального банка Казахстана. Соответственно, к фонду как финансовому институту предъявляются определенные требования по кредитной и залоговой политике. И, как я уже говорил, подавляющее большинство заемщиков являются начинающими предпринимателями, ранее не сталкивавшимися со спецификой ведения бизнеса в сельском хозяйстве.

В большинстве случаев это заемщики, не имеющие должным образом оформленных правоустанавливающих и удостоверяющих документов и, как правило, не ведущие официальную финансовую отчетность. Отсюда и длительность процедур.

К примеру, если заемщик обратился за получением займа на развитие животноводства, то обязательным условием для него будет наличие необходимой инф­раструктуры бизнеса, ветеринарно-санитарного благополучия в округе, сельхозугодий для обеспечения кормовой базы.

Если целевым назначением кредита является создание молокоприемного пункта, то в этом случае для получения займа предприниматель должен подтвердить документально наличие земельного участка с соответствующим целевым назначением. И это требование контролируется со стороны надзорных органов.

В ходе проверок фонда прокуратурой, Счетным комитетом и другими ревизионными органами регулярно проверяется соответствие запрашиваемых документов условиям кредитования и целевой направленности кредита. Тем не менее на сегодня залоговая политика фонда является наиболее гибкой и лояльной среди всех финансовых институтов. Ни один банк второго уровня не принимает залоги, которые относятся к категории слаболиквидных.

Так, например, банки считают таковыми любой вид недвижимос­ти, расположенной за пределами города, земельные участки, строе­ния и сооружения старых годов построек. Фонд же, в свою очередь, при принятии в залог объектов недвижимости не ограничивает заемщиков по таким критериям, как месторасположение объекта, год постройки, из каких материалов построен дом или другой объект.

Бауыржан Оразгалиев:

– По данному вопросу в НПП «Атамекен» готовится предложение по сокращению перечня документов путем автоматизации государственных услуг. Так, мы сможем сократить перечень требований вдвое, что в свою очередь положительно повлияет на сроки рассмотрения заявок финансовыми инс­титутами, позволит снизить бумажную и другую нагрузку на предпринимателей.

Ведущий «Эксперт-Совета»:

– Подводя итоги дискуссии, мы убедились, что микрокредитование действительно важный и эффективный механизм Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, который следует развивать и приумножать не только за счет бюджетных ресурсов, но и других финансовых источников.

При этом остается надеяться, что все мысли и предложения, прозвучавшие здесь, будут полезными в дальнейших действиях, направленных на реализацию Четвертой инициативы Главы государства.