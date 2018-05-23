​Микрокредиты для смелых

Речь шла о том, какие возможности дает казахстанцам прог­рамма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, как стать ее участником, получить микрокредит и открыть собственное дело. Послушать лекцию пришли около 70 человек: начинающие предприниматели, бывшие студенты, работающая молодежь.

Как отметил Нуржан Альтаев, при открытии бизнеса молодежь сталкивается с проблемами нех­ватки финансовых ресурсов и знаний. Особенно это актуально в сельской местности. Вице-министр рассказал об основных механизмах предоставления льготных микрокредитов начинающим предпринимателям.

Для кредитования бизнеса государство приняло программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. В прошлом году в ее рамках выделено 42 млрд тенге на микрокредиты начинающим предпринимателям. В текущем году в рамках Четвертой инициативы Главы государства «Расширение микрокредитования» дополнительно выделено 20 млрд тенге. Основная сумма будет направлена на проекты сельчан.

Принять участие в программе могут безработные, самозанятые, субъекты малого предпринимательства и члены сельскохозяйственных кооперативов. Для получения кредита нужно обратиться в Центр занятости населения, филиалы НПП «Атамекен» или акимат сельского округа.

Прежде чем получить кредит, потенциальный бизнесмен проходит тестирование на выявление предпринимательских способностей и месячное обучение на курсах основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Обучение проводит НПП «Атамекен» дистанционно на своем сайте или в очной форме.

В прошлом году на курсах обучились 15 тыс. человек, из них 7 тыс. получили кредит, открыли свое дело и создали новые рабочие места. По данным вице-министра, успешные бизнес-проекты запущены в области производства меда, растениеводства, животноводства. В нынешнем году обу­чение пройдут около 30 тыс. человек.

После обучения участники программы получают сертификаты, позволяющие в течение 2 лет претендовать на кредит под 6% годовых на открытие своего дела. Кредит предоставляется под залог объектов недвижимости, земельного участка.

– Саманные дома, земельные участки, которые не принимают в качестве обеспечения коммерческие банки, могут стать залогом по микрокредитованию. Хороший бизнес-план получит гарантирование микрокредита. Однако, кроме идей, необходим четкий расчет, – отметил Нуржан Альтаев и призвал молодых людей рискнуть и попробовать свои силы в бизнесе.