​Микрокредиты – в умелые руки

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Михаил Максимов

Целевой аудиторией реализуемой с начала нынешнего года Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы является самозанятое и безработное население страны, которому предлагаются усовершенствованные инструменты поддержки в виде обучения основам предпринимательства и микрофинансирования собственного дела.

Отличие новой программы от ранее действовавших заключается в новом формате реализации. Так, в рамках программы предусматривается месячное обучение основам предпринимательства с выплатой единовременной стипендии и микрофинансирование бизнеса на сумму до 8 тыс. МРП (17 млн тенге) со ставкой вознаграждения до 6% и возможностью получения гарантирования со стороны государства до 85% от суммы микрокредита.

Общеизвестно, что предпринимательство, как и любой другой вид деятельности, предполагает наличие у человека определенных навыков, без которых ведение бизнеса – путь к банкротству. Понимают это и авторы государственной программы развития массового предпринимательства. Именно поэтому обучению основам бизнеса предшествует тестирование потенциальных предпринимателей, которое предполагает определение навыков по ведению бизнеса. Претенденты, показавшие способность к занятию предпринимательством, направляются на обучение основам ведения бизнеса с возможностью получения дальнейшего финансирования. В свою очередь граждане, которым не рекомендовано заниматься бизнесом, направляются на курсы повышения квалификации для последующего трудоустройства. Таким образом, в рамках обоих направлений программы планируется охватить не менее 56 тыс. человек.

В рамках микрокредитования предпринимательской деятельности едиными операторами в городах определено АО «ФРП «Даму», в сельской местности и малых городах – АО «Аграрная кредитная корпорация». Вместе с тем в систему микрофинансирования вовлечена инфраструктура банков второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО), обладающих персоналом и соответствующими технологиями.

В феврале группа мажилисменов обратилась с запросом на имя Премьер-министра, в котором выразила озабоченность «удорожанием» кредитов на пути из госказны, в ходе которого бюджетный кредит с годовой ставкой вознаграждения в 0,01% вырастает в цене до 6% годовых для конечных получателей. При этом, по данным депутатов, АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» фондируют микрофинансовые организации по ставке 1–2%. По мнению авторов запроса, было бы целесообразно определить в качестве операторов микрокредитования на местном уровне социально-предпринимательские корпорации (СПК), которые напрямую могли бы получать бюджетные кредиты от местных исполнительных органов. Депутаты полагают, что при этом ставка возна­граждения по микрокредитам для населения должна составлять не более 2–3% (издержки по оформлению и обслуживанию микрокредита), а СПК должны нести все финансовые издержки и риски, в том числе по возврату микрокредитов в порядке граж­данского судопроизводства.

На это в Правительстве разъяснили, что применение существующего механизма предусматривает закрепление зоны ответственности каждого оператора за достижение результатов в рамках программы. При этом указанные организации (АО «ФРП «Даму» и АО «Аграрная кредитная корпорация») не преследуют коммерческие цели, а получают возмещение за операционные затраты и премию за риск не более 1–2%.

Также отмечено, что в систему микрофинансирования вовлечена инфраструктура БВУ и МФО. Это позволяет более широко охватить население инструментами программы, а также использовать опыт финансовых организаций по отбору проектов для финансирования и применять наименее затратный механизм для государства. Как показывает практика, наиболее успешным опытом по отбору проектов бизнеса с точки зрения возвратности вложенных средств обладают именно коммерческие финансовые организации. Лишь в сельских населенных пунктах свою деятельность осуществляет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», поскольку финансовые организации не проявляют желания финансировать проекты сельских предпринимателей.

«На данный момент у социально-предпринимательских корпораций нет такого опыта и статуса финансового агента для бюджетного микрокредитования. Исключение из механизма микрокредитования БВУ и МФО повлечет необходимость увеличения штатной численности квазигосударственных организаций, задействованных в программе, значительно снизит качество финансируемых проектов, повысит коррупционные риски, возникаемые при взаимодействии представителей квазигосударственных организаций и предпринимателей», – говорится в ответе на депутатский запрос.

В связи с этим исключение финансового посредничества АО «ФРП «Даму» и АО «Аграрная кредитная корпорация» и их замена на СПК представляется нецелесообразным. К тому же по сравнению с рыночными ставками микрокредитования, которые, по данным Ассоциации микрофинансовых организаций, достигают 22–39% годовых, финансирование до 6% является выгодным предложением для потенциальных предпринимателей.

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