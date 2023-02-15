Микс музыки и слова

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Наталия Хомс

Артисты столичного Русского театра драмы им. М. Горького подготовили для зрителя необычный музыкально-поэтический вечер.

«Букет созвучий музыки и слов» – так символично названа программа нового для театра формата. Режиссеры-постановщики Бекпулат Парманов и Людмила Крючкова смогли перенести зрителя в теплую атмосферу творчества, где сплелись высокая поэзия и академический вокал. А подготовка программы, как призналась Людмила Ивановна, действительно напоминала составление букета.

– У вокалистов – наших новых артистов, больших профессионалов – была готовая программа. Мы решили не только продемонстрировать публике молодые таланты, которые уже актерски смело отыгрывают какие-то нюансы, но и дополнить знакомые мелодии поэтическими картинами. Артисты выбрали понравившие­ся поэтические произведения Лермонтова, Бальмонта, Блока, Цветаевой. Так мы и составили этот «букет из разных цветов», чтобы в конечном итоге найти общую гармонию, – объяснила идею вечера Людмила Крючкова.

Стихотворения выдающихся русских поэтов разных эпох прозвучали на сцене в исполнении известных актеров театра Светланы Фортуны, Дениса Анникова, Екатерины Максим, Ульяны Апрельской, Сергея и Дмитрия Маштаковых.

Подводкой к сценическому представлению стала песня «Я выхожу на сцену» из репертуара легенды кино Андрея Миронова, которую спел ведущий вечера Сергей Маштаков. Его соведущая Светлана Фортуна проникновенно прочла стихотворение Марины Цветаевой «Расстояние: версты, мили». Удачно дополнила номер хореографическая композиция, которую Светлана исполнила вместе с Дмитрием Маштаковым.

– Это интересная форма подачи материала. Для нас было волнительно ее представлять, и мы не ожидали такой бурной реакции зрителей. Это очень приятно. Думаю, изюминка постановки в том, что публика услышала чудесные оперные голоса, которые раньше не звучали на сцене нашего теат­ра, – считает Светлана Фортуна.

Музыкальную часть вечера составили известные русские романсы и песни в исполнении новых лиц театра – Ильи Маркова, Владислава Чижова и Василия Упорова. Среди прозвучавших композиций – «Вечерний звон», «Колокольчик», «Вдоль по Питерской», «Я встретил девушку», «Дорогой длинною»…

– Романсы и народные песни затрагивают тонкие струны души любого человека, поэтому надо петь искренне, от всего сердца. Я оперный певец и часто исполняю на концертах камерную музыку. «Вечерний звон», «Вдоль по Питерской» занимают особое место в моем репертуаре, – рассказал Илья Марков.

Артисты приехали в Астану из Красноярска и были приятно удивлены нашему теплому казахстанскому гостеприимству: коллектив театра встретил новичков радушно, а опытные коллеги оказались открытыми и отзывчивыми.

Музыкальная программа, художественным руководителем которой выступила Елена Сахно, была полна интересных и неожиданных моментов. Так, публику порадовал даже директор театра Ернар Джуматаев – он выступил с замечательной русской народной песней «Ах, ты душечка!».

Актер Сергей Маштаков, наверное, выразил всеобщее настроение публики, когда говорил про «мурашки», возникавшие при исполнении каждой композиции и пробегавшие по затаившему дыхание залу. Музыка и поэзия не оставили никого равнодушными. Что ж, эксперимент удался, и зрители надеются еще не раз стать свидетелями подобных микс-программ.

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