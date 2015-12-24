​Милан – Астана: мост дружбы и успеха

– Для нас, как организаторов, ЭКСПО-2017 имело большое значение участие в выставке в Милане, пропустить которую мы, разумеется, не могли. Более того, как страна-организатор следующей выставки мы должны сейчас говорить о страновых, имиджевых плюсах для Казахстана. Так скажем, о репутационных факторах. Понимая меру ответственности, мы постарались организовать наше участие на выставке в Милане максимально лучшим образом. Мы понимали, что это международное мероприятие, что 147 государств приедут со своими достижениями в Милан, где к нам будет крайне пристальное внимание мирового сообщества, учитывая, что следую­щая выставка «ЭКСПО-2017» будет организована именно у нас в Казахстане, в Астане, – сказал Ануарбек Мусин.

По его словам, наша сторона сделала так, чтобы наилучшим образом продемонстрировать страновой образ Казахстана на международной выставке в Милане. Такой подход напрашивался именно потому, что наша респуб­лика находится в зоне повышенного внимания как наиболее успешно развивающаяся страна в Центрально-Азиатском регионе.

Более того, такое пристальное внимание направлено на Казахстан еще и по той причине, что это первая страна в СНГ, которая организовывает ЭКСПО.

– Поэтому мы стремились так организовать свое участие в миланской выставке, чтобы заявить о себе ярко и современно. И войдя в тройку лидеров, получив третье место, можно смело говорить о том, что мы хорошо исполнили возложенные на нас обязанности. С этой точки зрения, я считаю, мы очень хорошо зарекомендовали себя. И с точки зрения репутации казахстанский павильон был одним из самых лучших в Милане, – продолжил он.

Экономическая часть международных выставок всегда интересует как обывателей, так и аналитиков, выстраивающих свои прогнозы на опыте и фактах состоявшихся мероприятий международного уровня, будь эти выставки универсальными либо тематическими. По ранее озвученным данным, на организацию павильона РК в Милане было направлено свыше 17 млн евро.

На взгляд Ануарбека Мусина, об экономической отдаче участникам выставок говорить не приходится, поскольку по большей части упор делается на имидже и репутации.

– Как можно оценить экономическую выгоду РК от участия в ЭКСПО-2015 в Милане, основываясь на том, что мы очень серьезно зарекомендовали себя на такой известной площадке? Наш павильон посетили более 1 миллиона человек. Кроме того, в рамках Национальных дней других государств главы делегаций в 40–60% случаев выбирали посещение казахстанского павильона. И это дало очень большой эффект. Я считаю, что подобные факты могут гарантировать нам приток туристов в ходе ЭКСПО-2017 в Астане. Вот тогда можно будет говорить об экономическом эффекте. Но даже то, что в Милане в рамках Национального дня Казахстана мы подписали ряд соглашений на общую сумму около 500 миллионов евро, становится свидетельством ответственного подхода к роли участника выставок подобного уровня, – говорит директор департамента.

Кроме того, от нашей выставки «ЭКСПО-2017», которая готовится в Астане, страна может и должна получить намного больше, чем получила, участвуя в Expo Milano 2015.

Как стало известно из рассказа А. Мусина, проведя в Милане встречу с топ-менеджментом ЭКСПО-2015 во главе с председателем правления Организационного комитета ЭКСПО-2015 Джузеппе Сала, стороны пришли к единому мнению: текущие результаты всемирной выставки демонстрируют несомненный выигрыш принимающей страны. Так, проведенный итальянской стороной анализ показал удовлетворенность посетителей от пребывания на Expo Milano 2015 – 8 из 10 единиц. А это, по словам Дж. Сала, является важной составляющей любого мероприятия ЭКСПО. Подобный результат нивелирует весь негатив, который может возникнуть вокруг подобного рода проекта.

Между тем избежать негативных проявлений от посетителей помогает четко выстроенная операционная деятельность. Как подчеркивается в документах, операционная составляющая включает в себя безопасность, логистику, организацию мероприятий, управление территорией, вывоз мусора и так далее. Интеграция всех служб происходит посредством единого операционного плана, призванного правильно увязать функционирование всей операционной части.

На этот счет Ануарбек Мусин поделился следующим мнением:

– Нет принципиальной разницы в том, готовить универсальную выставку или тематическую, как в Астане: та же организация сервисов, тот же набор услуг. Кстати, мы, готовясь к участию в ЭКСПО-2015, направили в ее организационные службы своих представителей, и они прошли там хороший курс, который способствует нам при подготовке к ЭКСПО «Энергия будущего». Как операционная деятельность павильона требует определенного состава людей, определенной команды, так и функционирование всей выставки в Астане в 2017 году требует профессионально обеспеченного подхода.

Вернемся к экономической стороне ЭКСПО-2015, которая без четкого операционного управления могла оказаться в проигрыше. Итальянцы добились плюсов в обеих составляющих. Так, правительство Италии выделило 1,3 млрд евро на строительство и подготовку объектов ЭКСПО. В свою очередь совокупные инвестиции всех стран-участниц ориентировочно равны 1 млрд евро, что позволило отметить примерный паритет по инвестициям между организатором и участниками. Одновременно с этим итальянская сторона отметила: и те, и другие средства потрачены внутри страны, а это фактически создание дополнительных рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет.

Далее. Чтобы организовать саму выставку, итальянские власти потратили около 800 млн евро. Окупить их организационный комитет обязался за счет коммерциализации проекта по двум направлениям. Первое – продажа входных билетов (550 млн евро). Второе – привлечение спонсоров и партнеров (300 млн евро).

Согласно справке об экономической составляющей ЭКСПО-2015, итальянская сторона привлекла спонсоров и партнеров на общую сумму в 400 млн евро, что превысило их же план на 100 млн евро. А также за 6 месяцев, которые занимало функционирование выставки, фактически продано 21,5 млн входных билетов. Очевидно, что ЭКСПО-2015 получила самоокупаемость.

Кстати, есть еще один показатель, который и в нашем случае на ЭКСПО-2017 станет уже чистой прибылью. Это фактор туристического наплыва в Милан и Италию в целом. По анализу итальянской стороны, валовый доход страны от туристов достиг 6 млрд евро.

Как окупится и какую даст прибыль ЭКСПО-2017 в Астане, покажет не просто время, а с пользой и ответственно расходованное как организаторами выставки «Энергия будущего», так и ее посетителями.