Свежий выпуск Миланский вектор Полина ФЕДОРОВА

А. Джаксыбеков и Дж. Пизапиа также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Астаной и Миланом. Аким столицы отметил значительный потенциал экономического взаимодействия двух городов, особенно в контексте озвученных Главой нашего государства приоритетов по развитию казахстанской столицы в качестве делового, культурного и научного центра Евразии.

«Президент подписал Указ о создании международного финансового центра «Астана» на платформе Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Планируется, что работа этого центра будет основываться на принципах английского права с льготным налоговым режимом и независимым финансовым судом. Он призван стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана, а в дальнейшем и финансовым хабом для всего Центрально-Азиатского региона», – отметил А. Джаксыбеков.

Кроме того, аким подчеркнул перспективность сотрудничества по таким направлениям, как туризм, образование, спорт, культура.