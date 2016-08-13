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​Миллиард на мосты

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Многие из этих мостов расположены на загруженных автомобильных дорогах. Их эксплуатация небезопасна. К примеру, на трассе Арысь – Шымкент есть два моста, нуждающихся в реконструкции. Один из них построен почти полвека назад и все это время не знал капитального ремонта. Между тем ежедневно через этот мост проезжает около 3,5 тыс. машин. Перестройка переправы обойдется бюджету в 700 млн тенге, завершить строительно-монтажные работы предполагается до конца года. Автомобилисты и местные жители готовы потерпеть временные неудобства, лишь бы мост стал крепким и надежным. 

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