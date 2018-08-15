Миллиард тенге запросил экс-директор ФК "Актобе" за моральный вред

В ходе предварительных слушаний в горсуде Васильев отметил, что считает оправданным сумму в 1 млрд тенге как возмещение морального вреда за незаконное осуждение.



Завтра продолжится рассмотрение данного дела.



Как сообщалось ранее, Васильев был принят на работу директором футбольного клуба в 2015 году, в 2016 году он был обвинен в растрате госсредств в сумме 240 млн тенге, а в 2017 году приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Верховный суд оправдал мужчину.



По другому делу Дмитрию Васильеву постановлением суда Актобе было вынесено решение о частичном возмещении Министерством финансов РК материального вреда от незаконного осуждения. Ему были возмещены затраты на адвоката, транспортные расходы, конфискованные денежные средства, расходы на медуслуги. Однако его требования о возмещении потерянной заработной платы и о восстановлении на должности директора ФК были оставлены без рассмотрения.



В 1 млрд тенге оценил моральный вред за свое незаконное осуждение бывший директор футбольного клуба "Актобе" Дмитрий Васильев, передает Inform.kz