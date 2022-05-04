Миллиардный ущерб

Генеральной прокуратурой по поручению Главы государства проведены проверки в таможенной сфере.

Как сообщили в пресс-службе ГП РК, выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров. Ущерб государству составил порядка 165 млрд тенге. Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.

«Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиард тенге», – прокомментировали в ГП РК.

За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге. К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу.

Зафиксированы факты незаконных действий и со стороны должностных лиц. Так, 27 января текущего года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 кг.

В другом случае сотрудники департамента госдоходов города Алматы путем корректировки сведений в информационные системы позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге. Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тыс. долларов США сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель.

Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тыс. долларов взят под стражу представитель ТОО Cargo Management. По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования.

Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес Правительства внесен акт прокурорского надзора, проинформировали в ГП РК.