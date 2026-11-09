Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

АФМ завершило расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. 

Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.

Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд. 

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

#АФМ #суд #платежи #интернет-казино

Популярное

Все
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
«Строить, еще раз строить»: какие новые инфраструктурные объекты запущены в регионах за неделю
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
Новое землетрясение произошло в Японии
Замок XIII века за €1 продают в Саксонии
Достижения развития Казахстана за 7 лет
Главная цель – олимпийские медали: Сабит Мухтарулы – об успехах шымкентской школы бокса
Пассажирские поезда столкнулись в Египте
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Дорога в меднорудный край
Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Президент прибыл в Карагандинскую область
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
Дом, который рождается в цехе
В Акмолинской области прошли встречи с депутатами Курултая и представителями Қазақстан Халық Кеңесі
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Не просто выслушать, а найти решение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США

Читайте также

Ушла играть и потерялась: в Кызылорде нашли шестилетнюю дев…
Дрифт ради просмотров: в Астане и Кызылорде наказали трех в…
За мат в прямом эфире TikTok житель Астаны получил 10 суток…
Прямой эфир в TikTok обернулся штрафом для жительницы Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]