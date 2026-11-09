Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд

АФМ завершило расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

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По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.

Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.